Fizik Tedavi Yaşam Kalitesini Artırıyor - Son Dakika
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Sağlık

Fizik Tedavi Yaşam Kalitesini Artırıyor

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Fizyoterapist Nur Özkalay, fizik tedavinin yaşam kalitesine katkı sağladığını vurguladı.

12.10.2024 10:20
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Fizyoterapist Nur Özkalay: "Fizik tedavi uygulamaları kişinin yaşam kalitesini artırıyor"

KÜTAHYA - Fizyoterapist Nur Özkalay, fizik tedavi uygulamalarının kişinin hayat kalitesini artırdığını söyledi.

Özkalay, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünün ilgilendiği hastalıklar ve bu hastalıkların tedavi yöntemleriyle ilgili bilgiler verdi.

Fizik tedavinin kişinin yaşam kalitesini artırmak için önemli bir rol üstlendiğini belirten Özkalay, "Hekim önerisi ile hastaların yönlendirildiği fizik tedavi ve rehabilitasyon dalı pek çok hastalıkta öncelikli yöntem olarak kullanılır. Engel durumlarını ortadan kaldırmak, kas iskelet dokusuna yeniden güç kazandırmak için kullanılan tedavi kim tarafından uygulanır? Hekimin tanıyı koyup fizik tedaviye uygun gördüğü hasta bireylere doğru ve kişisel egzersiz yöntemi ile fizyoterapistler tarafından uygulanır. Gerek doğuştan gelen gerekse sonradan kazanılan hastalıkların tedavisinde kullanılır. Biz fizyoterapistlerin fizik tedavi ve rehabilitasyona bakış açısı; Ağrıların giderilmesini sağlar, vücut farkındalığını kazanmada önemli etkiye sahiptir, yaşlanma ile birlikte artan fiziksel problemleri azaltır, hareket kabiliyetini artırır, kas zayıflığından dolayı ortaya çıkabilecek sakatlanmaları azaltır, sağlıklı yaşam için temel alt yapıyı oluştururuz, yada doğuştan var olan semptomları azaltmayı hedefleriz kaliteli ve sorunsuz bir ömür geçirtmeyi hedefleriz" dedi.

Fizik tedavinin etkili olduğu hastalıkları sıralayan Nur Özkalay, "Skolyoz, kas ve eklem rahatsızlıkları, fıtık durumları (bel, boyun) incinme sonucu oluşan rahatsızlıklar, kas spazmları, diz ameliyatı sonrası, felç, beyin kanaması, lenf dolaşımı problemleri (lenfödem terapisti olarak dolaşımdan dolayı oluşan şişlikleri ortadan kaldırmak ve dolaşımı rahatlatmayı amaçlarız) Görüldüğü gibi fizik tedavi ve rehabilitasyonun alanı oldukça geniştir. Söz konusu hastalıklarda yaşam kalitesinin artması için fizik tedavi büyük önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Fizik Tedavi Yaşam Kalitesini Artırıyor - Son Dakika

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