Fransa'da Sıcak Hava Dalgası Nedeniyle 400 Fazladan Ölüm - Son Dakika

Fransa'da Sıcak Hava Dalgası Nedeniyle 400 Fazladan Ölüm

Fransa\'da Sıcak Hava Dalgası Nedeniyle 400 Fazladan Ölüm
Son Güncelleme: 13.09.2023 18:49

Fransa'nın 52 vilayetinde 11-26 Ağustos'ta etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle beklenenden yaklaşık 400 'fazladan ölüm' kayıtlara geçti. Fransa Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre, 11-26 Ağustos'ta sıcak hava dalgası, nüfusun yüzde 46,3'ünün yaşadığı 52 vilayeti etkisi altına aldı. Ülkede, söz konusu tarihlerde beklenilenden neredeyse 400 'fazladan ölüm' meydana geldi. Hayatını yitirenlerin çoğunu, 75 yaş ve üstü kişiler oluşturuyor.

Fransa'nın 52 vilayetinde 11-26 Ağustos'ta etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle beklenenden yaklaşık 400 "fazladan ölüm" kayıtlara geçti.

Fransa Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre, 11-26 Ağustos'ta sıcak hava dalgası, nüfusun yüzde 46,3'ünün yaşadığı 52 vilayeti etkisi altına aldı.

Ülkede, söz konusu tarihlerde beklenilenden neredeyse 400 "fazladan ölüm" meydana geldi.

Hayatını yitirenlerin çoğunu, 75 yaş ve üstü kişiler oluşturuyor.

Kaynak: AA

Fransa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Fransa'da Sıcak Hava Dalgası Nedeniyle 400 Fazladan Ölüm - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da Sıcak Hava Dalgası Nedeniyle 400 Fazladan Ölüm - Son Dakika
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