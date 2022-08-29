"Düşüklerin en büyük sebebi gebelikte yaşanan enfeksiyonlar" - Son Dakika
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"Düşüklerin en büyük sebebi gebelikte yaşanan enfeksiyonlar"

29.08.2022 11:09
"Düşüklerin en büyük sebebi gebelikte yaşanan enfeksiyonlar"

Gebelikte enfeksiyonun yol açabileceği problemler ve dikkat edilmesi gereken noktalara değinen Altınbaş Üniversitesi'nden Mikrobiyolog Dr. Öğr.

Gebelikte enfeksiyonun yol açabileceği problemler ve dikkat edilmesi gereken noktalara değinen Altınbaş Üniversitesi'nden Mikrobiyolog Dr. Öğr. Üyesi İpek Ada Alver, gebelik takibi sürecinde kan grubu, pelvik USG, tam idrar ve kan tahlili, rutin biyokimya ve pıhtılaşma faktörlerinin yanında izlenmesi gereken enfeksiyona dayalı takip olan TORCH (Toxoplasma, Kızamıkçık, Sitomegalovirüs, Herpes) testinin muhakkak yapılması gerektiğini söyledi.  Alver, gebelikte yaşanacak herhangi bir enfeksiyon durumunun anne ve bebeğin sağlığını olumsuz yönde etkileyerek, düşüklere sebep olacağını ifade etti.

İdrar yolu enfeksiyonlarının gebelerde karşılaşılan en sık enfeksiyon türü olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Alver, "Gebelikle birlikte rahmin genişlemesi ve idrar kesesine yapılan basıdan dolayı idrar tam boşalamaz ve biriken idrar enfeksiyona neden olur. İdrar yolu enfeksiyonunu tetikleyen etmenler, hijyen eksikliği ve dışkıdaki bakterilerin idrar yoluna giriş yapması, vajinadaki floranın değişmesi, sık cinsel ilişki, hormonal değişiklikler, bağışıklık sisteminin baskılanması, az su tüketilmesidir" diye konuştu.

Tedavi edilmeyen idrar yolu enfeksiyonlarının böbrek yetmezliklerine, düşük doğum ağırlığı ve erken doğuma neden olabileceğini aktaran Alver,  idrar yolu enfeksiyonunun en belirgin özellikleri arasında, idrar yaparken yanma, idrar tutamama hissi, vajinal akıntı ve kaşıntı, cinsel ilişki sırasında ağrı, kasıklarda ağrı, mide bulantısı, yüksek ateş geldiği bilgisini verdi. Dr. Alver, özellikle 6-24. haftalar arasında idrar yolu enfeksiyonu açısından risk teşkil ettiğine dikkat çekti.

"İYİ PİŞMEMİŞ ETLERİN TÜKETİLMESİ BEBEĞİN SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLİYOR"

İyi pişmemiş etlerin tüketilmesinin her bireyde sağlık problemlerine yol açtığını ancak gebelerde daha büyük problemlere neden olduğunu söyleyen Alver, plasenta aracılığı ile iyi pişmemiş etten geçen parazit ve bakterilerin, bebekte sistemik hastalıklara ve ölüme dahi neden olabildiği uyarısında bulundu. Alver, "Özellikle, salam, sosis gibi çiğ etlerin tüketilmesi ve konserve ton balığı, tavuk başta olmak üzere ciğer, kırmızı et ve balık gibi etlerin iyi pişirilmemesi pek çok parazit ve bakterinin anneye oradan da bebeğe geçmesine neden olur. Bu hastalık yapıcı mikroorganizmalar, bebeğin karaciğer, kalp ve beynine yerleşerek sistemik hastalıklara, düşüklere ve ölüme neden olabildiği için etlerin iyi pişirilerek tüketilmesi gerekir. Aynı zamanda, aşısı olmayan hayvanlar ve dışkıları ile direkt temas da parazit enfeksiyonlarına neden olabilir" ifadelerini kullandı.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİCİ GIDALARLA BESLENMENİN ÖNEMİ BÜYÜK"

Gebelerde ilaç kullanımının kısıtlı olması sebebiyle tüm enfeksiyon çeşitlerinden korunmada bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemini vurgulayan Alver, "Özellikle gebelerde bağırsak sistemindeki yararlı mikroorganizmaların florasını arttırmak kritik bir konu. Bunun için kefir, prebiyotik, probiyotik ve fermente gıdaların tüketilmesini öneriyoruz. Böylelikle bağışıklık sistemi güçlenerek, enfeksiyonlara karşı hem annenin hem de bebeğin enfeksiyonlardan korunmuş olacaktır. Yalnız bağışıklık sistemini güçlendiren bazı bitki çaylarının hamilelikte rahim kaslarının gevşemesine neden olması nedeniyle kesinlikle bilinçsizce tüketilmemelidir" dedi.


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Kaynak: DHA

Altınbaş Üniversitesi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 'Düşüklerin en büyük sebebi gebelikte yaşanan enfeksiyonlar' - Son Dakika

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