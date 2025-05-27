Gemerek ilçesinde, Toplum Sağlığı Merkezi standı kuruldu.
Halk sağlığını koruma ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında, Gemerek Toplum Sağlığı Merkezi tarafından kurulan stantta, vatandaşlara Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), obeziteyle mücadele ve sigarayı bırakma konularında bilgi verildi.
Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Tayyip Ünal ve Dr. Hatice Doğan'ın bilgi verdiği standa vatandaşlar ilgi gösterdi.
Halk sağlığını korumaya yönelik bu tip çalışmalarını devam edeceği belirtildi.
Son Dakika › Sağlık › Gemerek'te Sağlık Standı Kuruldu - Son Dakika
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