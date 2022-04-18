Hastalanan vatandaş Trabzon'dan Samsun'a ambulans helikopterle getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Hastalanan vatandaş Trabzon'dan Samsun'a ambulans helikopterle getirildi

18.04.2022 10:44

Hastalanan vatandaş Trabzon'dan Samsun'a ambulans helikopterle getirildiSAMSUN Sol gözünün ana damarı tıkanan hasta, ambulans helikopterle Trabzon'dan Samsun'a getirildi.

Hastalanan vatandaş Trabzon'dan Samsun'a ambulans helikopterle getirildi

SAMSUN Sol gözünün ana damarı tıkanan hasta, ambulans helikopterle Trabzon'dan Samsun'a getirildi.

Karadeniz'in tek Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Samsun'da bulunuyor. Bu çerçevede merkez bölgedeki acil vakalara hizmet vermeye devam ediyor. Trabzon'da yaşayan hasta B.K'nin ise görme keskinliği denilen görme netliğinde azalma oluşu. Trabzon'da sol gözünde ana damarı tıkanan hasta yaklaşık 1 saat süren nakil sürecinin ardından Samsun'daki Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi'ne getirildi. Hastanın tedavisine başlandı.

Hastalanan vatandaş Trabzon'dan Samsun'a ambulans helikopterle getirildi
Hastalanan vatandaş Trabzon'dan Samsun'a ambulans helikopterle getirildi
Hastalanan vatandaş Trabzon'dan Samsun'a ambulans helikopterle getirildi
Hastalanan vatandaş Trabzon'dan Samsun'a ambulans helikopterle getirildi

YORUMLAR
500
BAKAN MUŞ TRABZON'DA ZİYARETLERDE BULUNDU BAKAN MUŞ TRABZON'DA ZİYARETLERDE BULUNDU Trabzon'da trafik kazası: 2 ölü Trabzon'da trafik kazası: 2 ölü

Oksijen Tedavi Merkezi, Ambulans, Trabzon, Samsun, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Hastalanan vatandaş Trabzon'dan Samsun'a ambulans helikopterle getirildi - Son Dakika


Son Dakika
10:57 Bomba iddia ülkeyi karıştırdı! Rusya lideri Putin, kızının vaftiz babası Viktor Medvedçuk'u Ukrayna'nın insafına mı bıraktı?
10:56 Mahra'nın 10'uncu doğum günü mezarında kutlandı: Pastası mezar taşına kondu
10:54 Motokuryeler yaşadıkları zorlukları sıraladı! Hükümete 2 konu üzerinden çağrıda bulundu
10:38 Japonya'daki açık artırmada özel üretilen 1 kilogram çay 226 bin liraya alıcı buldu
10:36 İstanbul'da bıçaklı taksici dehşeti: Yabancı uyruklu çifti "bıçaklarım" diye kovaladı
10:32 Gonca Vuslateri'nden ayak fetişizmi itirafı: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım
10:26 Nurgül Yeşilçay sevenlerini korkuttu! Sahnede bir anda yere düştü
10:25 Borsa rekor üstüne rekor kırıyor! BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesinde
10:23 Bakan Akar, Pençe Kilit operasyonu hakkında yeni açıklamalar yaptı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
10:22 TikTok yıldızına saldırı! Video çektiği esnada yüzüne asit attılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 11:02:20. #1.12#
SON DAKİKA: Hastalanan vatandaş Trabzon'dan Samsun'a ambulans helikopterle getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement