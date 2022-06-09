Hizmete giren Dörtyol Devlet Hastanesi için açılış töreni yapıldı

Hatay'da hizmete alınan 250 yataklı Dörtyol Devlet Hastanesi için açılış töreni düzenlendi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Avrupa Birliği'nin (AB) finanse ettiği, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü ile Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) yönetiminde yapılan ve 20 Mayıs'ta tamamlanan hastanenin açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen çalışmalarda Türkiye'nin insani krizlere duyarlı olan ülkelerin başında geldiğini söyledi.

Hastane hakkında bilgi veren Tolunay, "Hastanemizde 99 tek, 49 çift kişilik oda bulunuyor. 53 yoğun bakım yatağına sahip. 10 ameliyathane ile hizmet verecek hastanemizde son teknoloji ürünü MR ve bilgisayarlı tomografi bulunuyor. Deprem izolatörleriyle donatılan hastane deprem anında bile güvenle hizmete devam edecek. Projede emeği geçen herkese katkılarından dolayı teşekkür ederim." dedi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan da açılan hastanenin şifa dağıtmasını temenni ederek, "Sağlık sektörüne baktığınızda Türkiye'nin civar ülkelere göre ne kadar gelişmiş vaziyette olduğunun ispatı pandemi döneminde Türkiye'nin göstermiş olduğu başarıdır." diye konuştu.

"10 milyar avroluk bir destek sağlandı"

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Türkiye'nin savaştan kaçan nüfusunun yönetimi gibi zor konularla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Türkiye'ye bu zorlukların üstesinden gelmesi için özellikle Fransız Kalkınma Ajansı faaliyetleri aracılığıyla destek olduklarını anlatan Magro, "Bugün açılışını yapmaktan gurur duyduğumuz Dörtyol Devlet Hastanesi, yapımında ortağımız olan Sağlık Bakanlığının büyük uzmanlığından yararlanılan projedir. Bakanlığın tüm ekiplerine şükranlarımı iletiyorum." dedi.

AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü Direktörü Henrike Trautmann da Türkiye ve AB'nin çok büyük bir dayanışma içerisinde çalıştığını belirterek, "Hem ev sahibi topluluklar hem mülteciler için şimdiye kadar yaklaşık 10 milyar avroluk bir destek sağlandı. Sağlık alanı dışında altyapı, eğitim, atık su gibi alanlara finansal destek sağlıyoruz. Türkiye'nin göçmenlere sağladığı sağlık hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından kurdele kesilerek hastanenin resmi açılışı gerçekleştirildi.

Katılımcılar, açılışın ardından hastaneyi gezdi.

Hastanenin tüm poliklinikleri 20 Mayıs'ta hizmete girmişti.