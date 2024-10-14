Heimlich Manevrası Hayat Kurtarıyor - Son Dakika
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Sağlık

Heimlich Manevrası Hayat Kurtarıyor

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Doç. Dr. İbrahim Toker, Heimlich manevrasının basit ve hayati önemi üzerine bilgi verdi.

14.10.2024 22:40
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Hayat kurtaran manevra: Heimlich

KAYSERİ - Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Toker; hayati önem taşıyan Heimlich manevrasıyla ilgili; "Heimlich manevrası basit ve herkes tarafından uygulanabilir bir tıbbi müdahaledir" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi'nden Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Toker; solunum yolunun tıkandığı zaman uygulanması gereken Heimlich manevrası ile ilgili bilgiler verdi. Solunum yolunu tıkayan yabancı cismi çıkartmak için önemli olan müdahalenin Heimlich manevrası olduğunu söyleyerek; "Heimlich manevrası basit ve herkes tarafından uygulanabilir bir tıbbi müdahaledir. Heimlich manevrasındaki ana amacımız, karına bir basınç uygulamak. Heimlich manevrası burada kişi kısmi ya da tam kapalı bir şekilde soluk alamıyorsa bu kişinin solunum yolundan yabancı cismin çıkartılmasına yardımcı oluyor. Bu manevra 1970'li yıllarda manevraya kendi ismini veren Heimlich tarafından tanımlanmış. Burada bir kişinin eğer ki solunum yolu tıkanmışsa ve evrensel boğulma hareketini yapıyorsa kişinin yanına gidiyoruz. Kişi eğer ki ses çıkartabiliyorsa kısmi, hiç çıkaramıyor ve dudakları morardıysa tam tıkandığını düşünüyoruz. Ancak burada ikisine de uygulanan tedavi aynı. Kişinin yanına gidiyoruz ve kişiyi öksürmeye teşvik ediyoruz. Kişinin bu şekilde yabancı cismi çıkartmasını sağlıyoruz. Eğer ki yabancı cismi çıkartamıyorsa şahsı eğerek sırtına 5 kez sert bir şekilde vuruyoruz. Eğer ki bu şekilde de çıkartamıyorsa artık Heimlich manevrasına geçiyoruz. Heimlich manevrasında dominant elimiz yumruk olacak şekilde diğer elimizle kişiyi kavrıyor, göğüs kemiklerinin bittiği yerle göbek deliği arasındaki yerden kişiyi sıkıyoruz. 5 kez bu şekilde Heimlich manevrasını yapıyoruz. Eğer ki başarılı olduysak işlemi sonlandırıyoruz. Ancak başarılı olamadıysak, kişiyi tekrar 45 derece yatırıp, her iki kürek kemiğinin arasına güçlü bir şekilde 5 kez vuruyoruz. Bu işleme yabancı cismi çıkartana kadar ya da kişi bilincini kaybedene kadar sürdürüyoruz. Bu işlemi herkesin bilmesini istiyoruz. Hayat kurtaran ve çok pozitif sonuçları olan bir manevra" ifadelerini kullandı.

"Manevrayı uygulayan kişi soğukkanlı olmalı"

Manevranın yüz güldürücü bir yöntem olduğunu kaydeden Toker; "Öncelikle kişinin ve etrafındakilerin sakinleştirilmesi gerekiyor. Uygulayan kişinin de soğuk kanlı olması gerekiyor. Sonrasında bu işlemi uygulaması gerekiyor. İşlem çok yüz güldürücü bir işlem ve doğru yapıldığı zaman yabancı cismi çıkarttığı için başarılı bir işlem. Bu nedenle soğuk kanlı olmak gerekiyor. Etrafımızda bizden başka birisi varsa ona 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasını söylüyoruz ve sonrasında da hemen işleme geçiyoruz. Ancak tabi ki tek kişiysek önce işlemi yapıyoruz. Sonrasında eğer ki kişi bilincini kaybedecek durumda olursa temel yaşam desteğine başlamadan önce 112 Acil Çağrı merkezini arıyoruz. Öğrencilerimizin başına sıkça gelebilecek bir durum. Bu bilgiyle öğrencilerin hayatlarını kurtarabiliriz. Özellikle şeker gibi yuvarlak yabancı cisimlerin sıkça öğrencilerin boğazlarına kaçtığını görüyoruz. Bu hayat kurtaran manevrayı herkesin önermesini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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