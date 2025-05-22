Hemşire ve Ebelere İş-Aile Denge Araştırması

Sağlık-Sen, Aile Yılı kapsamında hemşire ve ebelere yönelik 'İş ve Aile Hayatı Uyumu' araştırması gerçekleştirdiğini duyurdu. Anketin sonuçlarına ilişkin sendikadan yapılan açıklamada "Ankete katılan ve çoğunun kadın olduğu hemşire ve ebelerin yüzde 73'ü iş ve aile dengesini kuramadığını bildirdi. Verilere göre nöbet tutma sıklığı, iş ve aile dengesini bozan en önemli etken olarak öne çıktı" denildi.

Araştırmaya yönelik yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Ankete Türkiye genelinde yaklaşık 10 bin çalışan katıldı. Ankete katılan hemşire ve ebeye, iş ve aile hayatındaki dengeyi kurup kuramadıkları soruldu. Ankete katılan ve çoğunun kadın olduğu hemşire ve ebelerin yüzde 73'ü iş ve aile dengesini kuramadığını söyledi.

"Öte yandan ankette dikkat çeken bir başka bulgu ise nöbet tutma sıklığının iş ve aile dengesini etkilediği oldu. Verilere göre nöbet tutma sıklığı, iş ve aile dengesini bozan en önemli etken olarak öne çıktı. İki günde bir nöbet tutan hemşire ve ebelerin yüzde 88,4'ü, üç günde bir nöbet tutan hemşire ve ebelerin ise yüzde 76'sı iş ve aile dengesini kuramadığını belirtti.

"Ankette öne çıkan bir diğer husus ise uzun çalışma saatleri oldu. Katılımcılar, çalışma saatlerinin uzadıkça iş ve aile dengesini sağlamakta zorlandıklarını ifade etti. Verilere göre haftada 40 saat çalışan hemşire ve ebelerin yüzde 36'sı iş ve aile yaşamını dengeleye bildiklerini belirtti. Öte yandan, haftada 40 ile 60 saat çalışanların yüzde 76,8'i iş ve aile dengesini kuramadıkların bildirdi. Haftada 60 saat üstü çalışan katılımcılarda ise bu oran yüzde 82,1 seviyelerine kadar yükseldi.

"Katılımcılar, 'İş ve aile dengesinde iş yerinizden yeterli desteği alıyor musunuz?' sorusunu da cevapladı. Verilen cevaplara göre, bu dengeyi sağlamada iş yeri desteği yetersiz kalmakta. Katılımcıların yalnızca yüzde 19,68'i iş ve aile dengesinde iş yerinden destek bulduğunu söyledi. Buna göre her 5 kişiden 4'ü iş yerinden destek bulamıyor.

"Anket verilerine göre, iş ve aile uyumunu sağlayan katılımcılar çalışma koşullarından da memnun olduğunu dile getiriyor. Bu dengeyi sağlayanların yüzde 59,2'si çalışma hayatından memnun olduğunu söylerken, dengeyi sağlayamayanlarda bu oran yüzde 8,3'te kaldı."

Anket sonucunu değerlendiren Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, "Çalışma hayatını, aile yaşamı ile birlikte bir bütün olarak ele almak önemlidir. Çalışma hayatındaki memnuniyeti etkileyen önemli halkalar­dan biri iş ve aile dengesidir. Bu denge çalışanların verimliliğini ve memnuniyetini artırmaktadır. Bu nedenle, hemşire ve ebelerimizin iş ve aile yaşamı dengesinin sağlıklı bir şekilde kurabildiği bir çalışma ortamının sunulması elzemdir. Sağlık hizmetlerinin yükünü çeken hemşire ve ebelerimizin, iş ve aile hayatı uyumunu tespit etmeye yönelik olarak hazırlanan araştırmamızın sonucunda da elde edilen bulgular, bu talebimizi desteklemektedir. Bir kez daha buradan dile getiriyoruz, Aile Yılı'nda ebe ve hemşirelerimizin iş ve aile dengesi kurulmalı, çalışma şartları aile birliğini bozmamalıdır" dedi.