Herkes oruç açarken 112 Acil Servisin "kahramanları" hayat kurtarıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Herkes oruç açarken 112 Acil Servisin "kahramanları" hayat kurtarıyor

18.04.2022 12:19

Trabzon'da, yaralı ve acil hastalara müdahalede gece gündüz demeden görevlerini fedakarlıkla yerine getiren 112 Acil Servis ekipleri, ramazanda da büyük özveriyle hayat kurtarıyor.

Trabzon'da, yaralı ve acil hastalara müdahalede gece gündüz demeden görevlerini fedakarlıkla yerine getiren 112 Acil Servis ekipleri, ramazanda da büyük özveriyle hayat kurtarıyor.

Trabzon Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu çalışanları, gelen ihbarlara en hızlı şekilde ulaşmak ve insanların hayatını kurtarabilmek için bazen sahur yapmadan oruç tutuyor bazen de ezan okunduktan saatler sonra oruç açıyor.

Vaka anonsu geldiği anda evden getirdikleri yiyeceklerle hazırladıkları iftar veya sahur sofrasını yarım bırakarak harekete geçen sağlıkçılar, ulaştıkları hastaları kentteki sağlık kuruluşlarına yetiştirdikten sonra yemeklerini yiyor.

Trabzon 6 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekip sorumlusu Eylem Bilgin, AA muhabirine, 17 yıldır acil tıp teknikeri (ATT) olarak görev yaptığını, özellikle geçen yıl ramazanda hem Kovid-19 süreci hem de vaka yoğunluğu nedeniyle büyük zorluklar yaşadıklarını söyledi.

Ramazanda da görevlerini özveriyle yerine getirdiklerini ifade eden Bilgin, "İftarımızı açamadan vakalara çıkıyorduk. Sahurumuzu boş bulduğumuz vakitlerde yiyorduk. Aşırı bir yoğunluk vardı ve uykusuzluk, stres büyük problemlerdi." dedi.

Bilgin, koronavirüs sürecinde çok yoğun çalıştıklarına dikkati çekerek, "Hem uykusuzsunuz, stres altındasınız. Eve gittiğiniz zaman o yorgunluk, uykusuzluk, çocuklarımla ilgilenememem büyük bir stres kaynağıydı. Onlarla vakit geçirebiliyorduk ama etkili olmuyordu. O dönem çok büyük zorluklar yaşadık." diye konuştu.

Vakalara hızlı şekilde müdahale etmeleri gerektiğinin altını çizen Bilgin, "Zamanla yarışıyoruz. İftar aklımıza gelmiyor açıkçası. Vaka anonsu verildikten sonra hızlı bir şekilde çıkıyoruz. Ne zaman vakit bulabilirsek o vakitte iftarımızı yapıyoruz. Sağlık personeli olarak hedefimiz de amacımız da vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet vermek." ifadelerini kullandı.

"İftar ve sahur arası daha bir yoğunluk oluyor"

Salise Bölükbaş da 15 yıldır ATT olarak görev yaptığını, ramazanda özellikle iftar saatlerinde yoğunluk yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Önceliğimiz insan hayatı olduğu için iftarımızı yapmadan hızlı bir şekilde çıkış yaparak müdahalemizi yapıyoruz. Zaman zaman iftar ve sahuru yapmadığımız oluyor, müdahalemizi yaptıktan sonra yapıyoruz. Hastaya müdahalemizi yapıyoruz, ondan sonra geliyoruz. Yapamadığımız zamanlar da oluyor ama sorun değil artık alıştık. Önceliğimiz insan hayatı tabii ki."

Vatandaşlardan asılsız ihbarlar konusunda duyarlı olmasını isteyen Bölükbaş, "Çünkü bazen acil bir vaka beklerken gereksiz bir vakaya gidilebiliyor. Bu da bizim için zaman kaybı oluyor, müdahale edilmesi gereken vakaya gidilemiyor. İftar ve sahur arası daha bir yoğunluk oluyor." dedi.

Ambulans sürücüsü Enes Okur da bazı zamanlar iftar ve sahur yapamadan vakalara çıktıklarını kaydederek, "Vatandaşlarımızın ramazan aylarında daha da duyarlı olmasını istiyoruz. 112'yi gereksiz meşgul etmemelerini, siren sesi duyduklarında trafikte kontrollü şekilde bize yol açmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Herkes oruç açarken 112 Acil Servisin kahramanları hayat kurtarıyor
Herkes oruç açarken 112 Acil Servisin kahramanları hayat kurtarıyor
Herkes oruç açarken 112 Acil Servisin kahramanları hayat kurtarıyor
Herkes oruç açarken 112 Acil Servisin kahramanları hayat kurtarıyor

YORUMLAR
500
Kaymakam Altay,112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu çalışmalarını inceledi Kaymakam Altay,112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu çalışmalarını inceledi Bursa'da işçi servisi alev aldı, yolcular canını zor kurtardı! Bursa'da işçi servisi alev aldı, yolcular canını zor kurtardı!

Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Herkes oruç açarken 112 Acil Servisin 'kahramanları' hayat kurtarıyor - Son Dakika


Son Dakika
13:27 Maske zorunluluğu kalkacak mı? Karar, Bilim Kurulu'nun çarşamba günü yapılacak toplantısında belli olacak
13:16 Eve giren babanın acı anı! 42 yaşındaki kızını başından vurulmuş halde buldu!
13:14 3 yaşındaki çocuğu eşek ısırdı! Göz kapağı kopan Fatma'ya boynundan alınan doku ile yeni göz kapağı yapıldı
13:08 Hırsızlar sert kayaya çarptı! Demir sopalı yaşlı kadından örnek savunma
13:01 İstanbul için korkutan rapor! Olası bir 7.5'lik depremde bu 13 ilçe ve 91 bin 81 bina yıkılacak
12:56 Eski sevgiliden akılalmaz intikam: Arabasına rujla küfürler yazdı
12:56 Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'tan şaşırtan açıklama: Evim yok, arkadaşlarımın odasında kalıyorum
12:50 CHP Genel Merkezi'ne pankart asıldı: Ya cevap ver ya hesap ver!
12:26 Hakan Ural eleştirilere "Sevmek suç mu" notuyla yanıt verdi: Sen neyin yalakasısın?
12:20 Meslekten ihraç edilmişti! "Rockçı İmam" görevine geri dönmek için AİHM'e başvuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 13:41:45. #1.12#
SON DAKİKA: Herkes oruç açarken 112 Acil Servisin "kahramanları" hayat kurtarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement