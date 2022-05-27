İç kanamalı hasta "anjiyo ile embolizasyon" yöntemiyle sağlığına kavuşturuldu - Son Dakika
Üye Girişi

İç kanamalı hasta "anjiyo ile embolizasyon" yöntemiyle sağlığına kavuşturuldu

27.05.2022 16:54

Yalova'da hastaneye kaldırılan ve iç kanaması olan 77 yaşındaki kadın, "anjiyo ile embolizasyon" yöntemiyle tedavi edildi.

Yalova'da hastaneye kaldırılan ve iç kanaması olan 77 yaşındaki kadın, "anjiyo ile embolizasyon" yöntemiyle tedavi edildi.

Meliha Akbulut, fenalaşmasının ardından kızı Gülten Eroğlu tarafından kentteki bir özel hastanenin acil servisine getirildi.

Kalp yetmezliği tanısıyla yoğun bakımda tedaviye alınan kadının tetkiklerinde, literatürde az rastlanır bir iç kanaması olduğu belirlendi.

Kanamanın ancak bölgesini tespit edebilen doktorlar, cerrahi müdahale yapılamayacak kadar küçük olan bu alana anjiyo yöntemiyle yaklaşık 4 saatte ulaştı.

Anjiyo ile embolizasyon yöntemi kullanılarak, damar özel bir maddeyle tıkanıp operasyon tamamlandı.

Sağlık durumu iyiye giden Akbulut'un birkaç gün sonra taburcu edileceği bildirildi.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Kocaağa, yaptığı açıklamada, tomografi çekiminde karnın arka tarafında yerini bilmedikleri bir damarda kanama gördüklerini söyledi.

Açık cerrahi ile tedavisinin mümkün olamayacağı için anjiyo yöntemini kullandıklarını belirten Kocaağa, "Kanamayı durdurmak işin kolay kısmı ancak tespit etmek zordu. Çünkü saç kadar ince bir damardan kanama oluyordu. Bütün damarları tek tek yakınlaştırıp mikro kateterle görüntüsünü aldık. Bunu tespit etmek yaklaşık 3,5 saatimizi aldı." dedi.

Asistanlık yaptığı dönemde de benzer bir vakaya rastladığını dile getiren Kocaağa, o hastanın hayatını kaybettiğini aktardı.

Uzman Dr. Fatih Rıfat Ulusoy ise anjiyo işlemini bu hastada damarı açmak için değil tıkamak amacıyla yaptıklarını kaydetti.

Müdahalenin ardından hastanın iyileşme sürecine girdiğini, bütün değerlerinin normale döndüğünü vurgulayan Ulusoy, "Bu hastamız için cerrahi şansımız yoktu. İlaçla da durduramadık. Tansiyonu düşmeye başlamıştı, şoka giriyordu. Tek çaremiz buydu ve hızlı şekilde görüntülemeyi yaparak kanamayı durdurduk. Hastamızın genel durumu gayet iyi. Sağ kalça kaslarını besleyen bir damar bu. Onun bu şekilde kanaması çok çok düşük bir ihtimal." diye konuştu.

Gülten Eroğlu ise doktorlara ve hastane personeline teşekkür etti.

İç kanamalı hasta anjiyo ile embolizasyon yöntemiyle sağlığına kavuşturuldu
İç kanamalı hasta anjiyo ile embolizasyon yöntemiyle sağlığına kavuşturuldu
İç kanamalı hasta anjiyo ile embolizasyon yöntemiyle sağlığına kavuşturuldu
İç kanamalı hasta anjiyo ile embolizasyon yöntemiyle sağlığına kavuşturuldu

YORUMLAR
500
Mesanesini 10 yıldır sondayla boşaltabilen hasta ameliyatla sağlığına kavuştu Mesanesini 10 yıldır sondayla boşaltabilen hasta ameliyatla sağlığına kavuştu Büyükşehir ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında 'Sağlık' Protokolü Büyükşehir ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında 'Sağlık' Protokolü
Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İç kanamalı hasta 'anjiyo ile embolizasyon' yöntemiyle sağlığına kavuşturuldu - Son Dakika


Son Dakika
20:04 İstanbul'da banka soygunu! Mesai saatleri içinde motosikletle gelip 80 bin dolar çaldılar
19:56 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van'a geldi! Havaalanında eski bir gelenek olan ekmek, su ve tuzla karşılandı
19:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasına cevap veren Erdoğan: Sen ne zaman şöyle bir dürüst konuşacaksın ya?
18:53 Türkiye Çevre Ajansı ve Emine Erdoğan hakkındaki iddialara Bakan Kurum cevap verdi!
18:51 Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz-enflasyon dayatmasını kurtuluş reçetesi olarak önümüze koyanlar haindir
18:27 Samsun'da et döner izdihamı! Açılışa özel 1 TL'ye satılınca metrelerce kuyruk oluştu
17:52 Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor
17:37 Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail'in cesedini, topu çalılığa kaçan bir çocuk buldu!
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 20:32:32. #1.12#
SON DAKİKA: İç kanamalı hasta "anjiyo ile embolizasyon" yöntemiyle sağlığına kavuşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement