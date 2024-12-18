İleri Yaş Gebelik Artıyor

Sağlık

İleri yaş gebelik talebi arttı: "35 yaşına kadar planlama yapın"

İSTANBUL - İleri yaş gebeliklerinin son zamanlarda arttığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum, Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Emel Türkoğlu, gebe kalamama nedeniyle kendilerine olan başvuruların da oldukça arttığını söyledi. Üreme kapasitesinin en çok 25-35 yaş arası olduğuna değinen Op. Dr. Türkoğlu, "Risk açısından 35 yaşına kadar gebelik planı yapılmasını öneriyoruz" dedi.

Genellikle kadınların kariyer yapmak istemeleri nedeniyle ileri yaşta gebelik tercih edilmeye başlandı. Gebelik yaşının ilerlemesinin birtakım sakıncalara yol açabileceğini belirten Çakmak Erdem Hastanesinden Kadın Hastalıkları ve Doğum, Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Emel Türkoğlu, "İleri yaşta çocuk sahibi olmak mümkündür ancak kendiliğinden ve tedavilerle gebe kalmada şans biraz daha düşüktür" açıklaması yaparak gerekenleri tek tek anlattı.

"İleri yaşta gebelik için gelen hastalarımıza çeşitli tıbbi tedavileri de uyguluyoruz"

"35 yaşından sonra kadınlarda yumurta rezervi düşmeye başlar" diyen Op. Dr. Türkoğlu, "Hem yumurta sayısı hem de kalitesinde bozulmalar başlar. Dolayısıyla gebe kalmak için geçen süre artar, daha çok uğraşmak gerekir. Ama tabii gebe kalmak mümkündür. Sağlıklı bir yumurta elde edildiği sürece menopoza girmeden kadının hamile kalması imkan dahilindedir. Kadınların en çok üreme kapasitesinin olduğu yaş, 25-35 yaş arasıdır. 35-45 yaş arası bu azalır, yine de gebelik şansı vardır. Ancak 40 yaştan sonra bu şans çok düşer. Bu yüzden ileri yaş gebeliklerini çok önermiyoruz. Gebelik planlamalarını 35 yaşından önce tamamlamalarını tercih ediyoruz. Tabii ileri yaş grubunda gelen hastalarımıza da gebelik için çeşitli tıbbi tedavileri de uyguluyoruz" şeklinde konuştu.

"Down sendromu gibi birtakım genetik anormalliklerin görülme sıklığı da artıyor"

İleri yaş grubu gebeliklerin avantaj ve dezavantajları olduğuna da değinen Op. Dr. Türkoğlu, "Avantajı, daha bilinçli bir ebeveynlik olmasıdır. Ama biyolojik yaş dediğimiz durum da var. Gitgide azalan bir şansımız var. Onun için bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Hamilelikte birtakım sıkıntılar olabiliyor ancak bunlar tıbbi kontrol altında minimuma indirilebilir. Yüksek tansiyon, diyabet gebelikte birtakım rahatsızlıkların görülme riskini artırıyor. Ayrıca çocukta down sendromu gibi birtakım genetik anormalliklerin görülme sıklığı da artıyor. Düşükler artıyor. Bunlar tıbbi kontrol altına alınmalıdır" dedi.

"Sağlıklı embriyoyu seçmek için genetik seçimler yapıyoruz"

"40 yaş üstü gelen hastalar için tüp bebek yöntemini daha çok tercih ediyoruz" diyen Op. Dr. Türkoğlu şunları söyledi:

"Çünkü zamana karşı yarışıyoruz. Bize en yüksek gebelik başarısını veren teknik tüp bebek oluyor. Laboratuvar teknikleri olarak preimplantasyon genetik tanı ile sağlıklı embriyoyu seçmek için genetik seçimler yapabiliyoruz. Seçim teknikleri, laboratuvar imkanlarını kullanabiliyoruz. İleri yaşta tek dezavantaj daha çok sayıda uygulamaya ihtiyaç duyulabiliyor."

"Geç gebelik istiyorsanız sağlıklı yaşam tarzına geçmelisiniz"

Op. Dr. Türkoğlu son olarak "Geç gebe kalmayı planlayanlar varsa sağlıklı beslenmeli, spor yapmalılar. Sigaradan uzak durmalılar. Birtakım antioksidan besin destekleriyle de yumurta kalitelerinin maksimum düzeyde tutmak işe yarayabilir" önerisinde bulundu.