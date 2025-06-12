İpekyolu'nda Sigara ve Obezite Standı

İpekyolu Sağlık Müdürlüğünden sigara ve obezite ile mücadele standı

VAN - Van'ın İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü, iki ayrı noktada kurduğu stantlarla vatandaşlara ücretsiz boy, kilo ve sigara bağımlılığı ölçümünü gerçekleştiriyor.

İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, sigara ve obezite ile mücadele çerçevesinde Cumhuriyet Caddesi ve Kent Parkta stant açtı. Stantta vatandaşların boy, kilo ve sigara bağımlılık derecesi noktasında ölçüm yapan ekipler, ayrıca kurumun ücretsiz hizmetleri hakkında da bilgilendirmelerde bulunuyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Dr. Zelal Şahin, amaçlarının sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir gelecek olduğunu belirterek, "İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak bugün burada boy ve kilo taramalarını yapmaya ayrıca sigara bağımlılık derecesini ölçmeye geldik. Fazla kilonun zararlarını anlatıp, kilosu fazla çıkanları diyetisyenimize yönlendiriyoruz. Aynı şekilde sigara bağımlılık derecesi yüksek olanları kurumumuzdaki sigara bırakma polikliniğine yönlendiriyoruz ve sigaranın zararları ile risklerini anlatıyoruz" dedi.

Vatandaşların uygulanan hizmet karşısında ilk başta şaşırdıklarını aktaran Şahin, "Burada ne yapıyorsunuz'? diye çok soran oluyor. Ancak kurumumuzdaki ücretsiz hizmetleri duyunca şaşırıyorlar. Çünkü birçok vatandaşın bundan haberi yok. Bu anlamda hem tanıtım amacı açısından çok iyi oluyor hem de vatandaşlarımızı tarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaz dönemi boyunca bu hizmetin devam edeceğini belirten Dr. Zelal Şahin, "Hem Cumhuriyet Caddesi hem de Kent Parkta stant açtık ve bu taramalarımız havalar güzel olduğu sürece devam edecektir. Bu anlamda vatandaşlarımızı stantlarımıza bekliyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlar ise bu uygulamanın olumlu olduğunu belirterek, "Gayet güzel bir program. Vatandaşlar için güzel ve verimli olduğunu düşünüyoruz" dediler.