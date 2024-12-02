İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti - Son Dakika
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Sağlık

İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti

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İş bırakma eylemi yapan bir aile hekimi, ''Yılda 7'den fazla devlet hastanesine giderseniz maaşımız kesilecek. Hangi öğretmenin öğrencisi özel ders alırsa maaşı kesiliyor, hangi imamın cemaati camiye gelmezse maaşı kesiliyor?'' sözleriyle tepkisini dile getirdi.

02.12.2024 16:43
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Türkiye genelinde aile hekimleri, bugünden itibaren beş gün grev yapma kararı aldı. Bu nedenle hafta boyunca aile hekimleri ve sağlık ocakları sağlık hizmetlerine ara verecek.

PERFORMANSA DAYALI SİSTEMİN İPTALİNİ İSTİYORLAR

Aile Hekimleri Sözleşme ve Yönetmeliği'ne karşı başlatılan grev, daha önce 5-7 Kasım'da yapılan iş bırakma eyleminin bir devamı niteliğinde. Aile hekimleri, çalışma ve özlük haklarını düzenleyen 1 Kasım tarihli yeni yönetmeliğe tepki gösterirken performansa dayalı sistemin iptali, maaşların düzenlenmesi ve iş yükünün azaltılması gibi taleplerde bulunuyor.

"YILDA 7'DEN FAZLA DEVLET HASTANESİNE GİDERSENİZ..."

Olayın yankıları sürerken iş bırakma eylemi yapan bir aile hekimi, "Yılda 7'den fazla devlet hastanesine giderseniz maaşımız kesilecek. Hangi öğretmenin öğrencisi özel ders alırsa maaşı kesiliyor, hangi imamın cemaati camiye gelmezse maaşı kesiliyor?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti

Özel Ders, Sağlık, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Mustafa Sagdic:
    isine gelmiyorsa ver istifani git. gel fabrika da calis bakayim 17 bin tl ye. siz oturdugunuz yerden kendinizi caliaiyor mu zannediyorsunuz. sabah 8 aksam 7 gel fabrikaya. 72 303 Yanıtla
  • Adem Şimşek:
    Yalan Söylüyorsun Ahlaksız sınız Yazıklar Olsun bir ülke bu kadar pislik haini içinde nasıl barındırıyor anlamış değilim. Utanmaz ahlaksız seni 48 247 Yanıtla
  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Siz nankörsünüz aylık 100 bin maaşınız var, doğru düzgün insanları muayene ettiğiniz bile yok, birbirinizi idare edip kafadan izin kullanıyorsunuz. 176 82 Yanıtla
  • Gokhan Barug:
    Okumanın karşılığı bu olmamalı 79 48 Yanıtla
  • Murat Baltacı:
    Hade ordan calişmasan calişma 63 60 Yanıtla
  • Hakan Kuvvet:
    eğer doğru ise yanlış bir karar ama şunu isterim sağlık ocakları daha donanımlı bir hale getirilsin hafta sonu ve akşamları nöbetçi doktor uygulaması olsun büyük hastaneler de ki acil yoğunluğunu azaltmak adına 70 4 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı:
    Bir sürü koyun yorum yapmış..Kendi ahlaklarına bakmadan.. Davulun sesi size dışarıdan hoş geliyor..Zeka gerileri sizi 29 41 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Aile hekimlerinin yetkileri ve maaşı artırılmalı. Her fedakarlığın maddi karşılığı olmalıdır. 30 39 Yanıtla
  • büşra tokgöz:
    nankörler akşama kadar oturuyorsunuz gelen hastalara surat yapmaktan başka bişey yapmıyorsunuz telefon elinizde bırakıyorsanız bırakın. 35 18 Yanıtla
  • Samet Aldemir:
    doktorlara maaş fazla verilmeli ki ülkede kalsınlar yoksa Lübnanlı Afgan doktorlara muayene olursunuz başıma geldi diye söylüyorum doktordan şikayetçi olsan bile soruşturma geçirmiyor heleki yabancı doktor olursa derdinizide anlatamazsiniz 23 20 Yanıtla
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