Isparta Şehir Hastanesinde Kovid-19 yoğun bakım servisi sayısı bire düşürüldü - Son Dakika
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Isparta Şehir Hastanesinde Kovid-19 yoğun bakım servisi sayısı bire düşürüldü

16.04.2022 14:43
Isparta Şehir Hastanesinde Kovid-19 yoğun bakım servisi sayısı bire düşürüldü

Isparta Şehir Hastanesi'nde salgın dolayısıyla kurulan üç Kovid -19 yoğun bakım servisi sayısı vakaların azalmasıyla bire düşürüldü.

Isparta Şehir Hastanesi'nde salgın dolayısıyla kurulan üç Kovid -19 yoğun bakım servisi sayısı vakaların azalmasıyla bire düşürüldü.

Alınan bilgiye göre, salgın sürecinde oluşturulan 3 yoğun bakım servislerindeki hasta sayısı, en düşük seviyeye geriledi.

Salgın nedeniyle şu an hastanede yoğun bakımda 6 hastanın tedavi gördüğü öğrenildi.

Öte yandan, hastanede aşılama çalışmalarının ramazanda akşam 22.00'ye kadar devam ettiği bildirildi.

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Şehir Hastanesi, Isparta, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Isparta Şehir Hastanesinde Kovid-19 yoğun bakım servisi sayısı bire düşürüldü - Son Dakika


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