Kadınların 'intikam botoksu' merakı - Son Dakika
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Kadınların 'intikam botoksu' merakı

21.01.2023 12:08

Kadınların 'intikam botoksu' merakı Uzmanlar, aldatılan kadınların intikam almak için botoksa yöneldiklerini açıkladı.

Kadınların 'intikam botoksu' merakı

İSTANBUL - Uzmanlar, aldatılan kadınların intikam almak için botoksa yöneldiklerini açıkladı.

Botoks işleminin kadınlarda özgüven uyandırdığını söyleyen uzmanlar, aynı zamanda depresyon, tansiyon, baş ağrısı gibi sağlık sorunlarına da iyi geldiğini belirtiyor. Bu işlemi yapan estetik uzmanları, kadınların yanı sıra son zamanlarda eşlerinden ayrılan erkeklerin de bu durumdan oldukça etkilenip üzüldüğünü ve kendinde yeni değişimler yapmak için estetik merkezlerine gelerek intikam botoksuna başvurmaya başladı.

"İntikam botoksu şeklinde bir güç birliği ve dayanışma yaptık"

İntikam botoksu ile birlikte kadınların bir dayanışma içine girdiğini söyleyen Prof. Dr. Akman Karakaş, "Normal hastalarımızın çoğu kadın. Onun dışında aynı zamanda bu onlar arasında aldatılanlar oranının arttığını da gördüğümüz için böyle bir intikam botoksu fikri aklımıza geldi. Mağdur olmuş aldatılan kadınlara destek, dayanışma için böyle bir farklı botoks türü gibi intikam botoksu şeklinde bir güç birliği, dayanışma yaptık. Sevgilimden ayrıldım, daha iyi olmam lazım, kendimi göstermem lazım. Beni takip ediyor veya bana bakıyorsa neyi kaybettiğini görsün istiyorum. Daha iyi olmalıyım, daha ayaklarımın üstünde durmalıyım gibi" dedi.

"Üzülen erkekler de bize geliyor"

Son olarak son zamanlarda erkeklerin de intikam botoksu yaptırmak için başvurduğunu söyleyen Karakaş, "Şu aralar artık erkeklerde çok üzülüyor. Bunu da görüyoruz ve üzülen erkekler de bize geliyor. Kendilerini daha iyi hissetmek için sevgilileri tarafından yönlendirilenler olduğu gibi üzüldüğü için, daha iyi hissetmek için bazı sıkıntılarını atlatmak için de geliyorlar. Artık erkekler de üzülüyor diyebiliriz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA
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Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kadınların 'intikam botoksu' merakı - Son Dakika

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