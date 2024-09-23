Kafa Yaralanmaları Ciddi Tehlike - Son Dakika
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Sağlık
BBC

Kafa Yaralanmaları Ciddi Tehlike

Kafa Yaralanmaları Ciddi Tehlike

Küçük kafa yaralanmaları bile ölümcül sonuçlar doğurabilir. Tıbbi yardım şart!

23.09.2024 13:05
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* Bu haber BBC'de ilk kez 2013 yılında yayımlanmıştı.

Kayak kazaları, bisikletten düşmek ya da duşta kaymak ölümcül olabilir mi?

Uzmanlar, nispeten küçük bir kafa yaralanmasının dahi bazen önemli sonuçları olabileceği uyarısında bulunuyor.

Çünkü beyin, kolayca yaralanabilir peltemsi bir organ.

Kafatası ile korunuyor olmasına rağmen, hızlı ve ani hareketler beynin bu kemik kutunun içinde zedelenmesine yol açabiliyor.

Dolayısıyla bu türden küçük yaralanmalar bile beyin hasarına neden olabiliyor.

Tehlikeli olan ise şu: İlk başta hasar dışarıdan bakılarak anlaşılamayabilir.

Ciddi çarpışma geçirenler ilk incelemede bilinçli ve yara almamış gözükebilir.

Hatta ilk belirtilerin ortaya çıkması 48 saati bulabilir.

Bu nedenle uzmanlar, kafasına darbe alan bir kişinin, bu darbe ne kadar hafif gözükürse gözüksün hemen tıbbi yardım istemesi gerektiğini söylüyor.

Darbenin şiddeti beynin sarsılmasına ve sinirlerle dokuların zedelenmesine sebep olabiliyor.

Kafatasının keskin çıkıntıları beyindeki damarları keserek kanamaya yol açabiliyor.

Vücuttaki diğer yaralanmalarda olduğu gibi şişme ve morarma da görülebiliyor.

Dışarı çıkış yolu olmadığı için, oluşan basınç beyni sıkıştırabiliyor.

Bu tıbbi bir acil durum.

Headway adlı yardım kuruluşundan Luke Griggs, kafa yaralanmaları konusunda "kati kurallar olmadığını" belirtiyor: "Zararsız gözüken bir yaralanma ölümcül olabilir."

İngiliz oyunca Natasha Richardson, 2009 yılında kayak yaparken meydana gelen kafa yaralanması nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İlk başta hiçbir yaralanma izi yoktu ama bir saat sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

Griggs bunu şöyle açıklıyor: "Morarma ve şişme hemen gerçekleşmez, hasarın oluşması zaman alabilir. Hiçbir belirti olmasa bile tıbbi yardım istemek bu yüzden önemlidir."

Doktorlar, kafa yaralanması olan kişilerin, kötüleşme belirtileri olup olmadığının anlaşılması için en az iki gün gözlem altında tutulması gerektiğini söylüyor.

Herhangi bir sersemlik, bilinç kaybı, denge sorunu, kusma veya şiddetli baş ağrısının kesinlikle ihmal edilmemesi gerekiyor.

Kayak yaralanmaları konusunda uzman olan Dr. Mike Langran, kayakçıların kask takarak bu tür yaralanmaları önleyebileceğini veya hafifletebileceğini belirtiyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Sağlık Kafa Yaralanmaları Ciddi Tehlike - Son Dakika

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