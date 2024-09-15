Kahvaltı Yapmayan Çocuklarda Obezite Riski - Son Dakika
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Sağlık

Kahvaltı Yapmayan Çocuklarda Obezite Riski

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Uzmanlar, kahvaltı yapmayan çocukların obezite riskinin yüksek olduğunu belirtiyor.

15.09.2024 09:00
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Kahvaltı yapmadan okula giden çocuklarda obezite riski

KONYA - Kahvaltı yapmadan okula giden çocuklarda obezite riskinin oldukça yüksek olduğunu belirten uzmanlar, çocukların okula gitmeden önce mutlaka kahvaltı yapması konusunda uyarıyor.

Okula kahvaltı yapmadan giden çocuklarda kan şekerinin düşmesi, dikkat eksikliği, konsantrasyon bozukluğu, okula uyum problemi, davranış bozukluğu, öğrenme zorluğu ve odaklanma problemleri görülebiliyor. Uzmanlar, bu problemlerin yaşanmaması için çocukların okula gitmeden önce dengeli ve doyurucu bir kahvaltı yapmaları konusunda uyarıyor. Kahvaltı alışkanlığının ailede başladığını belirten uzmanlar, sabahları anne, baba ve çocuğun mutlaka kahvaltı sofrasında olmasını tavsiye ediyor.

"Çocukların şekeri düşebiliyor, odaklanma problemleri olabiliyor"

Büyüme, gelişme çağındaki çocukların yaptıkları en önemli öğünlerden birinin kahvaltı öğünü olduğunu belirten Medicana Konya Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uzm. Dyt. Beyza Vural Öten, "Kahvaltı öğününü geciktirmeden ne kadar erken sürede yapılırsa bizim için o kadar iyi. Kilo alamayan çocuklar, büyüme gelişimi olan çocuklar kahvaltıyı aksatmadan saatini geciktirmeden tam zamanında yapmalılar. Çünkü gece boyunca 10-12 saatlik bir uyku süresi, sonrasında yaptıkları ilk öğün de kahvaltı öğünü oluyor. Kahvaltı yapmadan okula giden çocuklarda dikkat eksikliği, konsantrasyon, okula uyum ve davranış problemleri, öğrenme zorluğu görülebiliyor. Çocukların şekeri düşebiliyor, odaklanma problemleri olabiliyor. Dolayısıyla kan şekeri regülasyonu sağlaması için, enerji verebilmesi için ilk enerji kaynağını kahvaltıdan almaları çok çok önemli" dedi.

"İştah açısından çocuğa çeşitli seçenekler sunmak önemli"

Kahvaltı yapılmasından çok içeriğinin de önemli olduğunu belirten Uzm. Dyt. Beyza Vural Öten, "Kahvaltıda olacak besin öğelerinin içeriği birbiriyle uyumlu olmalı. Çocuklar için besleyici olmalı. Mutlaka protein kaynağı olan yumurta, peynir, süt ürünleri konulmalı. Çünkü proteinler hem kas ve dokuların onarılmasını hem gelişimi hem de tokluk vermesi açısından çocukların beslenmesinde olması gerekiyor. Mutlaka her gün bir yumurta, yumurtayı çeşitlendirebiliriz, haşlanmış olmak zorunda değil omlet olabilir, sebzeli muffinler, kekler yapılabilir, sağlıklı pankekler, krepler yapılabilir. İştah açısından çocuğa çeşitli seçenekler sunmak önemli. Mutlaka vitamin, mineral kaynağı olan ve posa içeriği olan, bağırsak ve sindirim sistemini de hareketlendiren, antioksidan kaynağı olan meyve ve sebzeler olmalı. Yine tok tutacak sağlıklı yağlar, zeytin, ceviz, fındık, badem, avakado, tahin gibi sağlıklı yağlara yer vermeliyiz. Buna ek enerji kaynağı olması açısından karbonhidratlar, tahıllı ekmekler, çavdar ekmekleri, yulaf gibi kompleks tahılları da tercih etmeliyiz" şeklinde konuştu.

"İlk öğünde nasıl bir besin tercih ederseniz günün sonunda aynı şekilde devam edebiliyor"

Kahvaltı yapmadan okula giden çocuklarda obezite riski ve metabolik sendrom riskinin çok daha yüksek olduğunu ifade eden Uzm. Dyt. Beyza Vural Öten, "İnsülin direnci, tansiyon problemleri, lipid profilleri üzerindeki değişiklik daha fazla görülebiliyor. Çünkü kahvaltı yapmadan okula giden çocuklar okulda sağlıksız seçeneklerle karşılaştığı için hazır gıdalara yönelebiliyor ve ilk öğünde nasıl bir besin tercih ederseniz günün sonunda aynı şekilde devam edebiliyor. O yüzden diyetin çeşitliliğini ve gidişatını da kahvaltı öğünü belirliyor diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Kahvaltı mutlaka ailenin de çocuğun da alışkanlıkları arasında olmalıdır"

Kahvaltısız okula gidildiği zaman okuldaki sağlıksız seçeneklerin çocukların seçeneği olduğunu kaydeden Beyza Vural Öten, "Burada çok yağlı ve basit karbonhidrattan oluşan açma, börek, poğaça gibi seçenekler ellerinin altında çok kolayca bulunabiliyor. Bunları tükettikleri zaman obezite, karaciğer yağlanması, çeşitli kalp damar hastalıkları, diyabet gibi sağlık problemlerine yol açabilir. Bunların tüketilmesinden çok eğer evde kahvaltı yapmaya vakit yoksa da mutlaka sağlıklı kahvaltı alternatiflerinin aileler tarafından çantalarına koyulmasını öneriyorum. Tabii çocuklar için en önemli şeylerden bir tanesi sözel uyarılardan çok davranışsal durumlar yani ailenin kahvaltı yapıyor olup olmaması çocuğun seçimlerini belirliyor. Kahvaltı mutlaka ailenin de çocuğun da alışkanlıkları arasında olmalıdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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