Kalp hastalarına "doktor kontrollerini aksatmayın" çağrısı - Son Dakika

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cihan Örem, önemli bir kalp hastalığı, diyabeti ve hipertansiyonu olan hastaların, doktor kontrollerini aksatmaması ve doktorları tarafından verilen ilaçları düzenli şekilde kullanmayı sürdürmesinin önem arz ettiğini belirtti.

Örem, "Kalp Sağlığı Haftası" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, önceleri Kovid-19'un akciğerleri etkilediğinin bilindiğini, hastalığın zaman içinde tanınmasıyla diğer birçok organı da etkilediğinin görüldüğünü ifade etti.

Bu bölgelerin kan damarlarının iç yüzey tabakası, beyin, böbrek ve kalp olarak sıralanabileceğini kaydeden Örem, Kovid-19 virüsünün, kalpte doğrudan hasara yol açıp çeşitli sorunlara neden olabilirken var olan kalp hastalıklarını da ağırlaştırabileceğine dikkati çekti.

Örem, salgın döneminde kardiyovasküler hastalıkların ve ölüm oranlarının artığını, enfeksiyonu geçirmiş hastaların 1-3 ay içinde çarpıntı, göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle kardiyoloji polikliniğine sıkça başvurduğunu ve toplumda genel olarak kalp hastalıkları sıklığının arttığını gözlemlediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Kovid-19 enfeksiyonu, kalp krizi, kalp kası, kalp zarı tutulumu ve kalp ritmiyle ilgili sorunlar oluşturabilmektedir. Araştırma sonuçlarına göre, Kovid-19 enfeksiyonunu atlatan kişilerde kalp krizi geçirme riski 1 yıl içinde yüzde 63, kalp yetmezliği riski yüzde 72, felç geçirme riski ise yüzde 52 daha fazladır. Hastalığı hafif atlatanlar, virüse yakalanmadan öncesine oranla daha fazla kalp hastalığı riskine sahip oluyor. Kovid-19 enfeksiyonu ön planda solunum yollarını etkiliyor gibi görülse de ölümlerin üçte biri kalbe bağlı nedenlerle gerçekleşmektedir."

Salgın döneminde kardiyovasküler hastalıkların artışının tek nedeninin sadece enfeksiyonun olumsuz etkileri olmadığına işaret eden Örem, "Diğer nedenler toplum genelinde pandemi sürecinde eve kapanma, hareketsizlik, sağlıksız beslenme ve şişmanlama eğiliminin gözlenmesi olarak sıralanabilmektedir." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Örem, kalp krizi ve benzeri durumlarda veya kalp krizi öncesi şikayetlerin bulunduğu hallerde Kovid-19 enfeksiyonu kaygısıyla hastaneye başvurmaktan kaçınılmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hastanelere zamanında ulaşmama, mevcut durumu kötüleştirip ağır kalp krizlerine ve ölüme yol açabilmektedir. Göğüs ağrısı, ritim bozuklukları, nefes darlığı gibi şikayetleri olanların vakit kaybetmeden hastaneye başvurması gerekmektedir. Önemli bir kalp hastalığı, diyabeti ve hipertansiyonu olan hastaların, doktor kontrollerini aksatmaması ve doktorları tarafından verilen ilaçları düzenli şekilde kullanmayı sürdürmesi önem arz etmektedir."