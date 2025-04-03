Kalp Krizinde Acil Müdahale Hayat Kurtarıyor - Son Dakika
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Sağlık

Kalp Krizinde Acil Müdahale Hayat Kurtarıyor

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Prof. Dr. Akpınar, kalp krizinde hemen kalp masajı yapmanın hayati önemini vurguladı.

03.04.2025 09:41
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Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Akpınar: "Kalp krizinde kalp masajı çok önemli"

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Onur Akpınar, temel yaşam desteği konusunu herkesin bilmesi gerektiğini belirterek, "Kalp krizi geçiren bir kişiyi kontrol edip nabız olmadığını görünce hemen kalp masajı yapılmalı. Dakika da yüz defa hızlı bir şekilde kalp masajı yapmak hayat kurtarır" dedi

ADANA - Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Onur Akpınar, temel yaşam desteği konusunu herkesin bilmesi gerektiğini belirterek, "Kalp krizi geçiren bir kişiyi kontrol edip nabız olmadığını görünce hemen kalp masajı yapılmalı. Dakika da yüz defa hızlı bir şekilde kalp masajı yapmak hayat kurtarır" dedi.

Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın geçtiğimiz günlerde KKTC'de sahnede kalp krizi geçirip hayatını kaybetmesi sonucu, bu tür ölümler tekrar gündeme geldi. Özel Medline Adana Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Onur Akpınar, kalp krizinin belirtilerinin önceden başladığını ifade ederek, "Kalp krizi belirtisi çoğunlukla göğüs ağrısıyla gelir. Göğüs ağrısı bazen sol kol, mide be alt çene de ağrı, ya da hıçkırık gibi kendini gösterebilir. Ayrıca soğuk bir terleme olur. Volkan Konak'ı izlediyseniz midede baskı hissi, terleme ve kötü hissetme gibi belirtileri görebilirsiniz" diye konuştu.

Kalp krizi geçiren birine sağlık görevlilerinden önce yanındakilerin ilk müdahaleyi yapması gerektiğine dikkat çeken Akpınar şöyle devam etti:

"Temel yaşam desteği konusunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Kalp krizi ya da bayıldığını anlamaya çalışmamız gerekiyor. Nabız almak zor olabilir ancak kontrol yaparak ilk müdahale, hemen masaja başlamamız gerekiyor. Masajın güçlü yapılması ve göğüs duvarının hareket ettirilmesi gerekiyor. Dakika da yüz defa hızlı bir şekilde masaj yapmak gerekiyor. Suni teneffüs yani solunum yolunu açma teknikleri biraz daha geri planda kaldı. Eskiden her 5 masaja bir suni solunum önerilirdi ama şimdi temel olan güçlü şekilde kalp masajı yapmaktır. Bunları yaparken hemen 112 acili aramamız gerekiyor. Kalp masajı, göğsün tam ortasına ve eller gergin şekilde basarak gerçekleştirmek gerekiyor. Amacımız göğsün ön duvarın bası yaparak hastanın bir miktar nefes almasını sağlamak. Basınç değişikliğiyle beraber beyine kan göndeririz. Bunu yaptığımız zaman bazı hastalar kendiliğinden düzelebiliyor. Bazen de 112 acil gelene kadar hastanın hayatta kalmasını sağlayabiliriz."

"Otelde şok cihazı olmalıydı"

Akpınar, "Volkan Konak'ın en önemli öyküsü olayın bir otelde gerçekleşmesidir. Otelde muhakkak bir şok cihazının olması gerekiyordu. Şok cihazı o an, hastanın ani duran kalbinin düzelmesini sağlayacaktı" dedi.

Akpınar, bir cansız manken üzerinde de kalp masajının tekniklerini ve nasıl yapılması gerektiğini anlattı.

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kalp Krizinde Acil Müdahale Hayat Kurtarıyor - Son Dakika

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