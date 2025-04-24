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Sağlık

Kanserde Hedefli Tedavi Dönemi

Kanserde Hedefli Tedavi Dönemi

Prof. Dr. Uğur Coşkun, akıllı ilaçların kanser tedavisinde yan etkiyi azalttığını vurguladı.

24.04.2025 11:30
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Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, kanserde bireyselleştirilmiş ve "akıllı ilaç" olarak da bilinen hedef odaklı tedavilerin ön plana çıktığını, bunun hastalarda daha az yan etki ve tedavi başarısında artış imkanını sağladığını bildirdi.

Prof. Dr. Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanser tedavisinde son yıllarda yaşanan gelişmeler ve yeni çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Son yıllarda onkoloji alanında önemli mesafelerin katedildiğine dikkati çeken Coşkun, "Onkoloji alanında yaşanan en büyük gelişme, akıllı ilaçların bulunması, bir diğer ismiyle hedefe yönelik tedavilerdir. Akıllı ilaçları kullandığımız tedaviler, tümörün yani kanser hücresinin ne şekilde geliştiğini, ne şekilde yayıldığını saptadıktan sonra o yolaklara karşı geliştirilmiş olan tedavilerdir." dedi.

Akıllı ilaçların hastalarda kemoterapiye kıyasla daha az yan etkiye yol açtığını söyleyen Coşkun, "Son dönemde sayısı gittikçe artan akıllı ilaçlar, daha çok tümörü, kanser hücrelerini hedefliyor. Dolayısıyla normal, sağlıklı hücreler daha az zarar görüyor ve hastalarımız daha az yan etkiyle karşılaşıyor." bilgisini paylaştı.

"Akıllı ilaç tedavisini daha uzun süre kullanma imkanımız var"

Coşkun, akıllı ilaçların da bazı yan etkilerinin bulunduğunu ancak bu etkinin genellikle daha düşük olduğunu dile getirerek, "Akıllı ilaç tedavisini daha uzun süre kullanma imkanımız var. Yayılmış, ilerlemiş kanserde kemoterapi etkili dahi olsa belirli bir süreden sonra bu tedaviyi veremiyoruz çünkü yan etkiyi hastanın kaldırması mümkün değil. Böbrek, kalp ve karaciğer gibi birçok organ zarar görebiliyor ama akıllı ilaçlar fayda ederse bunları yıllarca kullandığımız hastalarımız olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Akıllı ilaç tedavisinin uygulama yöntemlerine ilişkin bilgi veren Coşkun, bu tedaviyi uygulamaya karar vermeden önce hastadaki tümör üzerinde moleküler incelemeler yapıldığını ve buna göre karar verildiğini söyledi.

Metastaza rağmen tamamen iyileşme sağlanabilen hastalar var

Hedefe yönelik akıllı ilaçların en çok kullanıldığı alanlardan birinin akciğer kanseri olduğunu belirten Coşkun, bunun dışında cilt kanseri, böbrek tümörleri, meme, bağırsak kanseri, mide kanseri gibi rahatsızlıklarda da akıllı ilaç tedavisine başvurulabildiğini anlattı.

Prof. Dr. Coşkun, "Eskiden meme kanseri metastaz yaptığında birçok kanserde olduğu gibi artık geri dönüşümsüz diye düşünür, tamamen iyileşme şansı hiç aklımıza gelmezdi. Bir meme kanserinin yaklaşık yüzde 25'lik türünde reseptör var. Bu reseptörün pozitif olduğu hastalarda kullandığımız çok etkili akıllı ilaçlar var. Hastalık yayılmış dahi olsa birçok hastamızda tamamen iyileşme sağlayabiliyoruz. Bu tedaviyi kestikten sonra hastalığın bir daha tekrarlamadığını da görebiliyoruz." şeklinde konuştu.

Kemoterapinin de hala önemli tedavi seçeneği olduğunun altını çizen Coşkun, bazı kanser türlerinin kemoterapiyle tamamen kontrol altına alındığını, birçok hastalıkta ise akıllı ilaçların kemoterapiyle birlikte kemoterapi yerine veya kemoterapi bittikten sonra kullanıldığını dile getirdi.

"Tümörün genetik haritasının çıkarılması gündemde"

Coşkun, kanser tedavisinde artık bireyselleştirilmiş, kişiye özel yaklaşımların da ön plana çıktığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Her kanser hastasını eskisinden farklı olarak bireysel olarak değerlendiriyoruz. Her meme, akciğer kanseri artık günümüzde aynı değil. Belki bundan 5-10 sene önce tedaviler çok daha standart ve sabitti. Artık her hastanın kendi tümörünün özelliklerini mümkün olduğunca tespit ediyoruz ve ona göre tedavi seçenekleri uyguluyoruz. Son dönemde bir de tümörün genetik haritasının çıkarılması gündemde. Bunun için de hem ülkemizde hem de yurt dışında testler yapılıyor."

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Kaynak: AA

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