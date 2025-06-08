Kanserle Mücadele Eden Çocuktan Başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Kanserle Mücadele Eden Çocuktan Başarı

08.06.2025 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemik kanseriyle savaşan 12 yaşındaki Muhammed Yasin, evde eğitimle bursluluk sınavında 488 puan aldı.

BATMAN'da 5 yıldır Ewing Sarkomu (Kemik veya yumuşak dokuda oluşan kanser) ile mücadele ettiği için kayıtlı olduğu Fatih Ortaokulu'na gidemeyen ancak evde öğretmenleri ile eğitimine devam eden Muhammed Yasin Serik (12), girdiği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda 80 sorudan 77'sini doğru cevaplayarak 488,947 puan aldı.

Fatih Mahallesi'nde yaşayan Selman ve Rızkiye Serik çiftçinin 3 çocuğundan ikincisi Muhammed Yasin'e, 7 yaşında Ewing Sarkomu teşhisi konuldu. Kemik kaybı nedeniyle sağ ayağı, sol ayağından 11 santimetre kısa olan ve desteksiz yürüyemeyen Muhammed Yasin, 5 yılda 6 kez ameliyat oldu. Hastalığı nedeniyle kayıtlı olduğu Fatih Ortaokulu'na gidemeyen Muhammed Yasin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Evde Eğitim Hizmetleri' uygulamasından yararlanarak eğitim aldı. Öğretmenlerinin eve gelerek ders anlattığı Muhammed Yasin, girdiği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda (İOKBS) 80 sorudan 77'sini doğru cevaplayarak 488,947 puan aldı.

'BU HASTALIĞI YENECEĞİME EMİNİM'

En büyük hayalinin Galatasaraylı futbolcularla tanışmak olduğunu ifade eden Muhammed Yasin, "Ben uzun zamandır kanserle mücadele ediyorum. Bu yüzden okula hiç gidemedim. Hep okul özlemi çektim. Okuldan geri kalmamak için evde eğitim alıyorum. Hocalarım eve geliyor. Matematik, Türkçe gibi dersleri bana veriyorlar. Evde yaptığım çalışmalar sayesinde bursluluk sınavını kazandım. Sınavdan çok yüksek bir puan aldım, bu beni çok gururlandırdı. Kanserle mücadele eden arkadaşlarıma sesleniyorum; ben başardım, siz de başarabilirsiniz. Asla pes etmeyin. Hastanede ve evde beni yalnız bırakmayan anne ve babama teşekkür ediyorum. Başarımı onlara borçluyum. Bu hastalığı yeneceğime eminim. Evde sürekli kendi kendime ders çalıştım. Başarılı olmak için çok çabaladım ve bu çabamın karşılığını aldım. İnşallah bundan sonraki okul hayatımda da başarımı devam ettireceğim. İnsanın bu hayatta isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Ben başardıysam herkes başarabilir. Buraya kadar gelip benimle yakından ilgilenen öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Benim en büyük hayalim, Galatasaray oyuncularıyla tanışmak. Onlarla tanışırsam, benim için ciddi bir moral kaynağı olur" dedi.

'SADECE EVDE ALMIŞ OLDUĞU EĞİTİMLERLE BU BAŞARIYI SAĞLADI'

Çok zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade eden baba Serik, "Muhammed Yasin'e kemik kanseri teşhisi konulduğundan beri hastane sürecimiz baya zorlu geçti. Okuldan bayağı uzak kaldı. Ciddi bir ilerleme katettik. Tedavimiz devam ediyor. Bu süre zarfında hem hastanedeki öğretmenler hem eğitime gelen öğretmenler sayesinde, sağ olsunlar eğitimine devam ettirdik. Eğitimden uzak kalmadı. Oğlum aldığı eğitimlerden sonra girdiği bursluluk sınavında yüksek bir puanla bursluluk sınavını kazandı. Bu bizi çok gururlandırdı. Hiç okul görmemiş, sadece evde almış olduğu eğitimlerle bu başarıyı sağladı. Bu başarısı onun hastalığına bir motivasyon kaynağı oldu. Kanser hastası olan aileler ve şu an beni dinleyen kardeşlerim varsa, bu hastalığı geçiren kardeşlerim varsa inanın, güvenin, kendinizde o gücü, o kuvveti muhakkak görürsünüz. İnanarak bu yoldan giderseniz hem hastalık sürecini atlatırsınız hem de eminim yüksek yerlere gelirsiniz, başarırsınız. Öğretmenleri başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Özellikle devletimizin vermiş olduğu bu imkanlar için çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

'KARARLILIĞIYLA, HASTALIĞA KARŞI SABRIYLA BİZE HAYAT DERSİ VERDİ'

Muhammed Yasin'e evde eğitim veren Fatih Ortaokulu öğretmenlerinden Matematik öğretmeni İbrahim Ergün de "Kendisiyle gurur duyuyorum. Biz matematik dersi, sosyal dersi, fen bilgisi dersi verdik ama kendisi de bu azmiyle, kararlılığıyla özellikle hastalığa karşı sabrıyla bize hayat dersi verdi. Yasin, bu hastalık süreci boyunca hastanede ve evde her zaman hiçbir şekilde eğitiminden eksik kalmadı. Bakanlığımız hastanedeyse yine öğretmen gönderdi evdeyken de yine öğretmen gönderdi. 2 yıldır ben kendisine ders veriyorum ve bu başarısından dolayı onu tebrik ediyorum. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Evde Eğitim Hizmetleri'nin ne kadar etkili olduğunun sonucudur Yasin'in başarısı. Evladımızın her zaman yanında olacağız ve olmaya da devam edeceğiz bu süre zarfında. Bir çocuğu bile, bir evladımızı bile topluma kazandırmışsak ne mutlu bize" dedi.

BİR GÜNLÜK OKUL ZİYARETİ

Diğer yandan okulunu bir günlüğüne ziyarete giden Muhammed Yasin Serik, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından çiçeklerle karşılandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Eğitim, Sağlık, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kanserle Mücadele Eden Çocuktan Başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
Protestoların devam ettiği Los Angeles’ta polisten gazeteciye plastik mermi Protestoların devam ettiği Los Angeles'ta polisten gazeteciye plastik mermi
İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı
Portekiz-İspanya finalinde acı haber Tribünden düşen 1 taraftar hayatını kaybetti Portekiz-İspanya finalinde acı haber! Tribünden düşen 1 taraftar hayatını kaybetti
İsrail, Madleen gönüllülerini hapishanede ayrı hücrelerde tutacak İsrail, Madleen gönüllülerini hapishanede ayrı hücrelerde tutacak
Hakan Bilal Kutlualp’ten Ali Koç’un ’vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler’ sözlerine cevap Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'un 'vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler' sözlerine cevap
Mourinho’nun ismi geçiyordu Inter yeni teknik direktörünü açıkladı Mourinho'nun ismi geçiyordu! Inter yeni teknik direktörünü açıkladı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
Ferdi Zeyrek’in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı Bir kişi baygınlık geçirdi Ferdi Zeyrek'in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı! Bir kişi baygınlık geçirdi
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın

13:18
Kütahya Simav’da korkutan deprem
Kütahya Simav'da korkutan deprem
10:26
Ferdi Zeyrek’e veda Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
19:24
Ferdi Zeyrek’in ölüm nedeni belli oldu
Ferdi Zeyrek'in ölüm nedeni belli oldu
19:14
Beşiktaş’ta Osayi Samuel’den sonra bir bomba daha
Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha
19:10
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu
18:46
Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden art arda taziye mesajları
Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden art arda taziye mesajları
18:42
Trabzonsporlu Malheiro Dubai yolcusu İşte Trabzonspor’u bekleyen gelir
Trabzonsporlu Malheiro Dubai yolcusu! İşte Trabzonspor'u bekleyen gelir
18:40
Tokalaştığı kişiyi tabancayla bacaklarından vurdu
Tokalaştığı kişiyi tabancayla bacaklarından vurdu
18:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ferdi Zeyrek için taziye mesajı: Ailesine ve Manisalılara başsağlığı diliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Zeyrek için taziye mesajı: Ailesine ve Manisalılara başsağlığı diliyorum
18:14
Özgür Özel’den hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in ardından ilk mesaj: Bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim
Özgür Özel'den hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in ardından ilk mesaj: Bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim
18:08
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu Anlaşma tamamlandı
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! Anlaşma tamamlandı
18:07
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın
17:54
Ferdi Zeyrek’in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı Bir kişi baygınlık geçirdi
Ferdi Zeyrek'in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı! Bir kişi baygınlık geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2025 13:26:33. #7.13#
SON DAKİKA: Kanserle Mücadele Eden Çocuktan Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.