Karabük'te İlk ERCP İşlemi Uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Karabük'te İlk ERCP İşlemi Uygulandı

Geniş Video İzle

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, safra yolu hastalıkları için ilk kez ERCP işlemi yapıldı.

08.10.2024 08:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te safra yolu hastalıklarında ameliyat yerine ilk kez ERCP işlemi uygulandı

KARABÜK - Karabük'te iki hastada ilk defa safra kesesi, safra kanalları ve pankreas kanalı gibi sorunları teşhis, tedavi etmek için uygulanan Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi işlemi gerçekleştirildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Kenan Koşar ve Uzman Dr. Abdurrahim Yıldırım tarafından ilk kez ERCP işlemi uygulandı.

A.Ç. isimli hasta safra yolundaki taş nedeniyle sarılık değerinin yükselmesi şikayetiyle tedavi altına alındı. Genç kadının ana safra yolu kanalına düşen taş, uygulanan ERCP işlemi ile başarılı bir işlem sonrası çıkarıldı.

İnatçı karın ağrısı şikayeti ile genel cerrahi polikliniğine başvuran ve kolesistit (safra kesesi iltihabı) nedeniyle yatırılarak safra kesesi ameliyatı planlanan 46 yaşında A.G.'ye de radyoloji bölümünde MRCP (manyetik rezonans kolanjiopankreatikografi) çekildi.

Ana safra yolunda taş ve safra çamuru tespit edilen A.G.'ye, ameliyat öncesi ERCP işlemi yapıldı. Başarılı geçen işlem sonrası ana safra yolundaki taş çıkarılarak çamur temizlenirken, safra yollarının açık kalması için safra yoluna stent yerleştirildi.

Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürü İsmail Kara hastanede basın toplantısı düzenledi.

ERCP işleminin Karabük'te ilk kez yapıldığını ve bu durumdan gurur duyduklarını belirten Kara, "Daha önce ilimizde yapılmaya ERCP işlemi fiziki altyapının tamamlanmasıyla hastanemize yeni gelen 2 gastroenteroloji uzmanlarımızın deneyimleriyle ERCP işlemlerini yapar hale geldik. Karabük'e hak ettiği etkin sağlık hizmetini sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

Göreve geldikleri günden bu yana etkin ve verimli sağlık hizmetlerini sunabilmek için çalıştıklarını ifade eden hastane başhekimi Doç. Dr. Erkan Doğan da, "ERCP işlemi yapmaya karar verdik. Daha önceleri ERCP işlemi için hastalarımızı il dışına sevk ediyorduk. Şükür geçen hafta cuma günü itibarıyla 2 vakayı aldık ve süreç başarılı bir şekilde tamamlandı. Mevcut hastaların da ERCP planlamalarını yapmaktayız" şeklinde konuştu.

Hastalara ERCP işlemi yapan Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Kenan Koşar da ERCP'nin ileri endoskopik bir işlem olduğunu ve işlemi bütün gastroenterogların yapmadığını dile getirerek şunları söyledi: "Aynı endoskopi gibi yandan görüşlü bir cihazla hastanın oniki parmak bağırsağından safra kanallarını ve pankreas kanalını değerlendirmek için aynı zamanda tedavi amaçlı kullanılan bir yöntemdir. Bugüne kadar Karabük'te bu hizmet yapılamamış. Bunu ilk defa yapmış olmak bizi gururlandırdı."

Karabük\'te İlk ERCP İşlemi Uygulandı
Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endoskopi, Karabük, Hastane, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Karabük'te İlk ERCP İşlemi Uygulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:05 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik’in annesi günler sonra ilk kez konuştu 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in annesi günler sonra ilk kez konuştu
07:55 İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni’yi öldürdü İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni'yi öldürdü
07:15 Surları kana bulayan cani ilk cinayetin ardından polisi arayıp kendini ihbar etmiş Surları kana bulayan cani ilk cinayetin ardından polisi arayıp kendini ihbar etmiş
23:36 Narin Güran’ın ailesinden ’Babaevinde öldürüldüğü kesinleşti’ haberleriyle ilgili dikkat çeken açıklama Narin Güran'ın ailesinden 'Babaevinde öldürüldüğü kesinleşti' haberleriyle ilgili dikkat çeken açıklama
22:30 İşte Timur Cihantimur’un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel
14:46 Dev havayolu şirketi iflasın eşiğinde: En ucuz biletleri onlar satıyordu Dev havayolu şirketi iflasın eşiğinde: En ucuz biletleri onlar satıyordu
14:23 Kadın cinayetleri bireysel değil politik bir sorun Kadın cinayetleri bireysel değil politik bir sorun
14:06 Bu ülkede çok acil bir şeyler değişmeli, bunun için yalvarmak zorunda mıyız Bu ülkede çok acil bir şeyler değişmeli, bunun için yalvarmak zorunda mıyız
13:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki çarpıcı rapor: Vatandaşların en temel 2 problemi ekonomi ve adalet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki çarpıcı rapor: Vatandaşların en temel 2 problemi ekonomi ve adalet
13:56 İngiltere’de 70 yaşındaki kadının yaptığı iş başvurusuna 48 yıl sonra yanıt geldi İngiltere'de 70 yaşındaki kadının yaptığı iş başvurusuna 48 yıl sonra yanıt geldi
13:53 Jose Mourinho, sadece 9 dakika oynattığı yıldız futbolcunun biletini kesti Jose Mourinho, sadece 9 dakika oynattığı yıldız futbolcunun biletini kesti
13:53 Asuman Dabak’ın yüzündeki değişim hayranlarını korkuttu Asuman Dabak'ın yüzündeki değişim hayranlarını korkuttu
13:45 Fırıncının bir anlık dikkatsizliği, bir günlük emeği yok etti Fırıncının bir anlık dikkatsizliği, bir günlük emeği yok etti
13:35 Yakınlarının haber alamadığı 3 çocuk annesi model evinde ölü bulundu Yakınlarının haber alamadığı 3 çocuk annesi model evinde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 09:21:41. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük'te İlk ERCP İşlemi Uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.