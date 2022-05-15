Karaciğer naklindeki başarı ABD'li profesörü Malatya'ya getirdi - Son Dakika
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Karaciğer naklindeki başarı ABD'li profesörü Malatya'ya getirdi

15.05.2022 11:04

Karaciğer naklinde Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sırada bulunan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, ABD başta olmak üzere çeşitli ülkelerde 55 yıldır karaciğer kanseri üzerine çalışmalar yapan Prof. Dr. Brian I. Carr'ı bünyesine dahil etti.

Karaciğer naklinde Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sırada bulunan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, ABD başta olmak üzere çeşitli ülkelerde 55 yıldır karaciğer kanseri üzerine çalışmalar yapan Prof. Dr. Brian I. Carr'ı bünyesine dahil etti.

Gerçekleştirdiği organ nakilleriyle dünyada dikkatleri üzerine çeken merkez, Kovid-19 salgını sürecinde de faaliyetlerini aksatmayarak şifa dağıtmaya devam etti.

Geçen yıl Türkiye genelinde gerçekleştirilen 1530 karaciğer naklinin 231'inin yapıldığı merkez, karaciğer kanseri üzerine yıllardır araştırmaları bulunan ABD'li profesör Brian I. Carr ile kadrosunu güçlendirdi.

İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsünde görev yapan 78 yaşındaki ABD'li Prof. Dr. Brian I. Carr, AA muhabirine, 55 yıldır karaciğer kanseri üzerinde çalışmalar yaptığını ve ABD başta olmak üzere çeşitli ülkelere bu alanda önemli görevlerde bulunduğunu söyledi.

Emekliye ayrılmayı istemediğini anlatan Carr, Türkiye'de önce İzmir'e ardından da Avrupa'da en fazla karaciğer nakli gerçekleştirilen ve dünyada bu alanda önemli konumda bulunan Malatya'daki İnönü Üniversitesine geldiğini ifade etti.

Malatya'yı tercih etmesindeki en büyük etmenin karaciğer hastasındaki başvuru ve tedavi oranının yüksekliği olduğunu dile getiren Carr, "Avrupa ve ABD'liler 'Türkiye' denildiği zaman güneş, sahil ve çok güzel camileri düşünüyorlar ama Türkiye'nin yeni gerçeği bundan çok daha fazla. Tıp, kanser ve araştırma alanlarında Türkiye mükemmel bir merkez." diye konuştu.

Karaciğer kanserinin yaygın sebepleri

Prof. Dr. Brian I. Carr, kanserin dünya çapında önemli bir sorun olduğunu, gelişmiş ülkelerdeki yetişkinlerde ölüm nedenleri arasında kanserin ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Hepatit B, Hepatit C, alkol ve obezitenin karaciğer kanserlerinin en yaygın nedenleri arasında yer aldığını dile getiren Carr, sağlıklı ve beslenme ve egzersizin önemine işaret etti.

Carr, "Araştırmalar yapıp çalışmalar üretiyoruz. Örneğin halen hangi büyüklükteki bir tümöre karaciğer nakli yaparak hastayı tedavi edilebileceğinin kesin bir cevabı yok. Halen kaç tane tümör olursa karaciğer naklinde fayda görür ya da 'karaciğer nakli öncesi kanserli hastalarda bir ilaç tedavisi alıp ondan sonra nakil yapalım' gibi halen devam eden çalışmalarımız var. Burada birçok uzman yetiştirmeyi arzuluyorum." dedi.

Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Volkan İnce ise merkezde önemli çalışmalara imza attıklarını anlatarak, böylesi önemli bir merkezde alanında lider hocalarla çalışmaktan son derece mutlu olduklarını ifade etti.

Karaciğer naklindeki başarı ABD'li profesörü Malatya'ya getirdi
Karaciğer naklindeki başarı ABD'li profesörü Malatya'ya getirdi
Karaciğer naklindeki başarı ABD'li profesörü Malatya'ya getirdi
Karaciğer naklindeki başarı ABD'li profesörü Malatya'ya getirdi

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Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Karaciğer naklindeki başarı ABD'li profesörü Malatya'ya getirdi - Son Dakika


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