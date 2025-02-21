Karla Kapanan Yolda Zorlu Mücadele

Sağlık

Muş'ta karla kapanan köy yolunda hastaya ulaşan ekipler zorlu mücadele verdi

MUŞ - Muş'un merkeze bağlı Tüten köyünde rahatsızlanan 53 yaşındaki Seyfettin Akın, İl Özel İdaresi ve sağlık ekiplerinin yoğun çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Muş İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, karın ağrısı ve solunum sıkıntısı yaşayan Akın'ın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu. Kar nedeniyle yolu kapalı olan köye ulaşabilmek için sağlık, UMKE ve karla mücadele ekipleri seferber oldu.

Zorlu hava şartlarına rağmen yürütülen çalışmalar sonucunda köy yolu açıldı. Sağlık ekipleri hastaya ulaşıp ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, Akın Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.