KBB uzmanı Atlı, 3 yaşından sonra süren burun tıkanıklığında geniz eti kontrolü önerdi

Kahramanmaraş Sular Akademi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Operatör Doktor Faruk Atlı, çocuklarda uzun süreli burun tıkanıklığının ağızdan nefes almaya ve çene yapısında bozulmalara neden olabileceğini belirterek, özellikle 3 yaşından sonra burun tıkanıklığı devam eden çocuklarda geniz etinin kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Çocuklarda uzun süre devam eden burun tıkanıklığının çene yapısında bozulmalara ve ilerleyen dönemlerde farklı sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Sular Akademi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Operatör Doktor Faruk Atlı, burun ve boğazın vücudun mikroplarla karşılaştığı temel bölgeler arasında yer aldığını belirtti. Burun tıkanıklığının ağızdan nefes almaya neden olduğunu kaydeden Atlı, özellikle çocuklarda bu durumun uzun süre devam etmesinin çene gelişimini olumsuz etkileyebileceğine dikkati çekti.

"Uzun süre ağızdan nefes almak çene yapısını bozabilir"

Çocuklarda burun tıkanıklığının kemik eğriliği, alerji veya geniz eti büyümesi gibi nedenlerle ortaya çıkabildiğini anlatan Atlı, geniz etinin bebeklik döneminde doğal olarak bulunduğunu belirtti. Geniz etinin zamanla küçülebildiğini ancak büyüklüğünün ve neden olduğu şikayetlerin değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Doktor Atlı, daha sonra şunları söyledi:

"Mikropların gireceği iki yer var; burun ve boğaz. İkisi de bizim alanımızda. Sindirim bile ağızda başlar. Akciğerle ilgili problemler varsa burunda da sorunlar görülebilir. Alerji nedeniyle burun tıkandığında akciğerle ilgili sıkıntılar da ortaya çıkabilir. Burun tıkandığı zaman insan ağızdan nefes alır. Özellikle çocuklarda ağızdan nefes alma çene yapısının bozulmasına sebep olur."

Geniz etinin çocukluk döneminde yakından takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Atlı, uzun süreli burun tıkanıklığı yaşayan çocukların uzman hekim tarafından değerlendirilmesinin önemine işaret etti.

"Burundan nefes almak solunum kalitesini etkiliyor"

Burundan nefes almanın solunum açısından önemli işlevleri bulunduğunu belirten Atlı, burun yoluyla alınan havanın ısıtıldığını, nemlendirildiğini ve temizlendiğini ifade ederek, "Herkesin bildiği gibi burundan geçerken hava ısıtılır, nemlendirilir, temizlenir ama bilmediğiniz bir şey daha vardır. Nazalöral seviyede genişleme sağlayan, yani akciğerde gaz alışverişinin yapıldığı bölgede genişlemeyi sağlayan nazalöral refleksin de olduğu yerdir burası. Buradan geçerken nazalöral refleks, hava geçerken genişler. Genişleyince aldığımız havadan çok fazla miktarda oksijen geçmiş olur" diye konuştu.

Burun tıkanıklığının orta kulakta sıvı birikimine ve bazı durumlarda işitme sorunlarına zemin hazırlayabileceğini belirten Atlı, çocuklarda burun tıkanıklığının nedeninin araştırılması gerektiğini ifade ederek, "3 yaşını geçten sonra bile burun tıkanıklığı olan çocuk varsa etrafınızda mutlaka geniz etinin kontrol edilmesi gerekir. Aileler, çocuklarının nefes alma alışkanlıklarını takip etmeli" dedi.