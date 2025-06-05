KBÜ'nün Akıllı Kapsül Projesi TEKNOFEST Finalinde - Son Dakika
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Sağlık

KBÜ'nün Akıllı Kapsül Projesi TEKNOFEST Finalinde

05.06.2025 14:10
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KBÜ'nün 'akıllı kapsül' projesi, sindirim hastalıklarına yönelik çözüm sunarak TEKNOFEST finaline kaldı.

KBÜ'nün 'Akıllı Kapsül' projesi TEKNOFEST finalinde

KARABÜK - Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü akademisyen ve öğrencileri hazırladıkları 'akıllı kapsül' projesi TEKNOFEST TEKNOFEST 2025 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda finale kaldı.

Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü tarafından manyetik kontrollü "akıllı kapsül" projesi geliştirildi. Bu projeyle sindirim sistemi hastalıklarında ilaçların sadece hedef bölgeye ulaştırılmasını sağlayarak hem tedavi etkinliği artırılıyor hem de yan etkileri en aza indiriliyor.

Proje, TEKNOFEST 2025 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında sağlık alanında ilk 10'a girerek Temmuz ayında düzenlenecek final etabında yarışma hakkı kazandı.

Projenin yürütücüsü Doç. Dr. Daver Ali, geliştirdikleri sistemin klasik tedavilere kıyasla çok sayıda avantaj sunduğunu belirterek, "Sindirim sistemi hastalıklarında kullanılan ilaçlar genellikle ağızdan alınıyor ve tüm vücuda kontrolsüz şekilde yayılıyor. Bu durum hem ilacın etkinliğini düşürüyor hem de sağlıklı dokulara zarar verebiliyor. Biz bu soruna çözüm olarak, hedefe yönlendirilebilir bir kapsül sistemi geliştirdik. Böylece tedavi çok daha verimli hale geliyor" dedi.

Projede görev alan KBÜ Tıp Mühendisliği öğrencisi Khaoula Chatt ise, proje fikrinin gerçek bir sağlık sorununa çözüm üretme amacından doğduğunu vurgulayarak, "Mevcut kapsüller vücutta kontrolsüz bir şekilde çözülüyor. Biz ise sadece hedef bölgede ilaç salınımı yapabilen bir sistem geliştirdik. Projemizle TEKNOFEST finaline yükselmenin gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık KBÜ'nün Akıllı Kapsül Projesi TEKNOFEST Finalinde - Son Dakika

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