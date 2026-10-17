Kemoterapiye rağmen iyileşen hemşirelik öğrencisi Gündoğan hastalara umut olmak istiyor - Son Dakika
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Kemoterapiye rağmen iyileşen hemşirelik öğrencisi Gündoğan hastalara umut olmak istiyor

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Kemoterapiye rağmen iyileşen hemşirelik öğrencisi Gündoğan hastalara umut olmak istiyor
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ADÜ Hemşirelik Fakültesi 3. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Ayşe Gündoğan, geçen yıl derste göğüs ağrısı yaşayınca lenf kanseri tanısı aldı. Yaklaşık bir yıl süren tedavinin ardından sağlığına kavuşup eğitimine dönen Gündoğan, şimdi kendi videolarıyla hastalara umut olmak istiyor.

Üniversite sıralarında yaşadığı şiddetli göğüs ağrısının ardından lenf kanseri olduğunu öğrenen hemşirelik öğrencisi Ayşe Gündoğan, kemoterapinin zorlu yan etkilerine rağmen umudunu kaybetmeden sürdürdüğü mücadelesini iyileşme hikayesine dönüştürdü.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi 3. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Ayşe Gündoğan, geçen yıl derste şiddetli göğüs ağrısı yaşayınca doktora başvurdu.

Yapılan kontrollerde Gündoğan'ın lenf kanseri olduğu tespit edildi. Tedavisine başlanan genç kız, bu süreçte eğitimine ara vermek zorunda kaldı.

Gündoğan, süreç içinde yaşadığı zorluklara rağmen umudunu ve neşesini hiç kaybetmedi.

Yaklaşık bir yıl süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşan genç kız, eğitimine kaldığı yerden başladı.

Tedavi sürecinde kendisi gibi kanseri atlatan kişilerin paylaşımlarından güç alan Gündoğan, şimdi kendi videolarıyla aynı mücadeleyi veren hastalara yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyor.

Ayşe Gündoğan, AA muhabirine, başlarda hastalığı idrak edemediğini, ilerleyen süreçte yaşadığı ağrılar ve saç dökülmesinin ardından kanserin ne kadar zorlu olduğunun farkına vardığını söyledi.

Zorlu süreçlerden geçse de umudunu hiç kaybetmediğini anlatan Gündoğan, "İkinci kemoterapide saçlarım elime geldiğinde o zaman kanser olduğumu gerçekten hissettim. Kemoterapinin o kötü yan etkilerini anlayınca, yataktan kalkamayınca, yemek yiyemeyince, midemin bulantısından her gün kötü hissedince, ağrıdan duramayınca hatta ağrı kesiciler yetmediğinde o zaman gerçekten kanser olduğumu anladım. Kemoterapinin bir sürü yan etkisi beni çok zorladı." dedi.

İyileşip okuluna döndüğü için çok mutlu olduğunu ifade eden Ayşe Gündoğan, şunları kaydetti:

"Açıkçası buraya kadar gelebileceğimi düşünmüyordum, tahmin edemiyordum. Önce niyetim iyileşmekti ama tedavim tamamlandı, sırayla hayal ettiğim her şey oldu. Kendimi toparlayabildim. Aydın'a geldim, ev tuttuk. Ondan sonra okuluma başladım ve gerçekten derslerde rahat edebildim ağrım olmadan. Okuluma tekrar kavuşmak güzel bir şey, çünkü eskisi gibi sağlıklı hissediyorum. Evde olsaydım şu an kesinlikle 'Neden okula gitmedim? Sağlığıma kavuşamayacak mıyım?' diye sorular sorardım."

"Diğer hastalara umut olmak istiyorum"

Hastalık sürecinde kanseri atlatan kişilerin videolarını izleyerek moral bulduğunu söyleyen Gündoğan, kendisinin de örnek olmak için video çekmeye başladığını aktardı.

Sosyal medyada paylaşılan videoların önemine değinen Gündoğan, şöyle devam etti:

"Süreçlerini paylaşan insanları gördükçe çok motive oluyordum. Onların durumlarını takip ediyordum, kendimle benzeştiriyordum ve kendimi daha iyi hissediyordum. Çünkü onlar da bu yollardan geçmiş, onlar da bir şekilde bunları yaşamış ve en sonunda iyileşmişler. 'Onlar iyileştiyse ben de iyileşebilirim' diye kendimi hep motive ediyordum, böylelikle kendim de videolar çekmeye başladım. Ben de başkalarını motive etmeyi çok isterim. Çünkü bu duyguyu benden başka onlara kimse veremez. Yaşamadan anlaşılabilecek bir duygu değil. O ağrıların, acıların, o kemoterapinin yan etkisini kimse bilemez. O yüzden onlar, beni daha iyi anlayacaklardır ve onlara umut olmak istiyorum."

Kaynak: AA
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