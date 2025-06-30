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Sağlık

Kene Tehlikesine Dikkat!

Kene Tehlikesine Dikkat!
30.06.2025 11:01
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Son 2 ayda 200 kişi kene tutunması ile başvurdu, hastalık saptanmadı ama dikkatli olunmalı.

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Doğan, son 2 ayda 200 hastanın kene tutunmasıyla ilgili polikliniklerine başvurduğunu belirterek, "Bunlarda yaptığımız değerlendirmede herhangi bir bulaşıcı hastalık tablosu saptamadık" dedi.

NKÜ Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Doğan, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının artması ile gündeme gelen kene tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Özellikle piknik yapan ve tarım arazilerinde çalışan vatandaşların kol ve bacaklarını örtecek şekilde giyinmeleri gerektiğini belirten Doğan, "Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında havaların ısınmasıyla beraber kenelerin sayılarında, dış ortamda sayılarında kümülatif olarak bir artış yaşanmakta. Bu ortamda piknik ya da tarımsal amaçla çıkan kişiler de kene tutulmasıyla sağlık kuruluşlarına başvurabilmektedirler. Özellikle tarım çalışanları, kırsal alanda çalışan kişiler yüksek risk altındadırlar. Bu kişiler iş için tarımsal alana, kırsal alana çıkacakları zaman uzun kıyafetler giymelerini, kollarını ve bacaklarını örtecek şekilde giyinmelerini, özellikle pantolon paçalarını çorapların içerisine koymalarını, iş dönüşü eve geldiklerinde de kıyafetlerini uygun bir alanda çıkarmalarını, sonrasında da tüm vücutta bir kene varlığı yönünden tarama yapılmasını önleriz" diye konuştu.

'EL VE KİMYASAL MADDE' UYARISI

Doğan, "Kene saptanması durumunda mutlak suretle elle çıkarılmamalı. Kenenin sağılması için, vücuttan ayrılması için, üzerinde bir kimyasal madde dökülmemesi gerekir. Dökülen bir kimyasal madde, kenede bulaşıcı hastalık varsa bunun insana bulaşmasını kolaylaştıracaktır. Bir sağlık kuruluşuna başvurarak uygun yöntemle kene çıkarılmalı. Son iki ayda bizim polikliniğimize 200 kene tutunması ile ilintili hasta başvurdu. Bunlarda yaptığımız değerlendirmede herhangi bir bulaşıcı hastalık tablosu saptamadık. Ama bunlara bizim temel önerimiz şu oluyor; eve vardıklarında ateş, bulantı, kusma, halsizlik gibi bir şikayetler olduğunda mutlak suretle en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekir" dedi.

'HASTALIK BULMASAK BİLE RİSK SIFIR DEĞİL'

Kenelerin vücuda bulaştırabileceği hastalıklara değinen Doğan, "5 yıl kadar öncesinde biz Trakya bölgesinde sahada gene taraması yaptık. 4 kene türü ve bunların bulaştırabilecekleri bazı hastalık olasılıklarını, potansiyellerini saptadık. Nedir bunlar? Kırım Kongo Kanamalı Ateşi. Bu damar içi kanamayla seyreden, kişinin hayatını kaybetmesine yol açabilecek potansiyelde AKUT, hızlı, ilerleyici bir hastalık tablosu. Batı Nil Ensefaliti dediğimiz tablo. Bu virüsü, bu kenelerin taşıdıklarını, bulaştırma potansiyellerine sahip olduğunu gördük. Beyin iltihabıyla seyreden bir enfektif süreç. Bunun dışında Marsilya Humması denilen bir klinik tablo var. Bu da yine baş ağrısı, eklem ağrıları, döküntüyle seyreden bir klinik tablo. Yine bu virüsü, bu hastalığı bulaştırma potansiyellerinin olduğunu saptadık. Bu nedenle şu ana kadar herhangi bir hastalık bulmasak bile risk sıfır değil. İnsanların sahaya çıktıklarını tedbiri elden bırakmamalarını, mutlak suretle evlerine geri döndüklerinde vücutlarında kene tarama yapmalarını öneriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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