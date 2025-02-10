Kış Mevsiminde Kalp Sağlığına Dikkat: Miyokardit Riski Artıyor - Son Dakika
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Sağlık

Kış Mevsiminde Kalp Sağlığına Dikkat: Miyokardit Riski Artıyor

Kış Mevsiminde Kalp Sağlığına Dikkat: Miyokardit Riski Artıyor

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Semra Topcu, kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonlarının miyokardit riskini artırdığını belirtti. Viral enfeksiyonlar ve otoimmün hastalıkların kalp kası iltihabına neden olabileceğini vurguladı.

10.02.2025 11:27  Güncelleme: 11:28
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KARDİYOLOJİ Uzmanı Doç. Dr. Semra Topcu, miyokardit olarak bilinen kalp kası iltihabı hastalığının her yaşta görülebildiğine dikkat çekerek, kış mevsimi dolayısıyla üst solunum yolu enfeksiyonlarının geçiştirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezi Kardiyoloji Bölümünden Doç. Dr. Semra Topcu, nfluenza (grip) virüsü gibi viral enfeksiyonların bazı riskli hasta gruplarında kalbi yorup zayıf düşürebileceğini ve kalp kası iltihabi hastalığına yol açabildiğini söyledi. Kış mevsimi dolayısıyla üst solunum yolu enfeksiyonlarının geçiştirilmemesi gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Topcu, "Kalp kası iltihaplanması genellikle, İnfluenza (grip) virüsü, COVID-19 (SARS-CoV-2) Coxsackie B virüsü, Epstein-Barr virüsü (EBV), Herpes virüsü ve HIV virüsü gibi viral enfeksiyonlar nedeniyle ortaya çıkıyor. Elbette hastalığın başka etmenleri de var. Bazı otoimmün hastalıklar, bakteriyel enfeksiyonlar, kullanılan bazı ilaçlar (kemoterapi ilaçları, bazı antibiyotikler gibi) da miyokarditin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu noktada önemli olan şey, basit bir enfeksiyon gibi görmeden sağlığınızı ciddiye almanızdır. Kış nedeniyle daha sık üst solunum yolu enfeksiyonu oluyoruz. Özellikle, İnfluenza virüsündeki vaka artışı biz uzmanları tedirgin ediyor. Hastalık sürecinde bazı özel hasta gruplarında kalp kasları etkilenebiliyor ve bazen geçici bazen de kalıcı olarak kalp kaslarında işlev kaybı olabiliyor. Hastaların muhakkak kalp sağlıklarını da bu çerçevede özen göstermelerini bekliyoruz" diye konuştu.

'BAZI OTOİMMÜN HASTALIKLAR, KALP KASI İLTİHABINA NEDEN OLABİLİR'

Bazı otoimmün hastalıklarının da kalp kası iltihabına neden olduğunu söyleyen Topcu, "Bağışıklık sistemi viral enfeksiyon ya da bazı tetikleyiciler varlığında gereğinden fazla aktifleşerek kendi vücut hücrelerine de saldırabiliyor, miyokardit bu durumlardan biridir. Bağışıklık sisteminin uygunsuz şekilde kendi dokularına karşı ürettiği antikorlarla iltihaba neden olmak suretiyle kendi vücuduna zarar verdiği Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) hastalığı, eklem iltihabının sık görülen formlarından romatoid artrit, akciğer ve lenf düğümleri başta olmak üzere göz, cilt ve kalp gibi vücudun herhangi bir yerinde bağışıklık sistemindeki küçük inflamatuar hücre kümelerinin büyümesiyle ortaya çıkan Sarkoidoz gibi hastalıklar kalp kasına etkisi olan hastalıklardır. Bu hastalıklar da bağışıklık hücreleri kendi kalp kası hücresinin de antijen gibi algılayarak ona karşı antikor oluşturup kalp kasını hasarlandırabilir" dedi.

'BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIF OLAN KİŞİLERİ DAHA AĞIR ŞEKİLDE ETKİLİYOR'

Miyokarditin, kalp yetmezliği gibi ciddi durumlara sebebiyet verebileceğini söyleyen Doç. Dr. Topcu, "Viral enfeksiyonların seyri sırasında olağandışı göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çabuk yorulma, nabızda değişkenlik ve bayılma gibi durumlar varsa miyokardit açısından dikkatli olunmalı ve kardiyoloji başvurusunda bulunmalıyız. Miyokardit belirtileri bazı hastalarda silik olabilirken bazı hastalarda kalp yetersizliği benzeri bir tablo ile karşımıza gelebilir. Bu hastalıkta da birçok hastalık gibi bağışıklık sistemi zayıf olan kişileri daha ağır şekilde etkiliyor. Bağışıklık sisteminizin güçlü kalması için gerekli tüm takviyeleri almalısınız. Sağlıklı beslenme ve egzersiz kalp sağlığının dostudur. Özellikle kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonundan korunabilmek için de uzman hekim yönlendirmesiyle gerekli aşıları olmanızı öneririz" dedi.

Kaynak: DHA

Semra Topcu, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kış Mevsiminde Kalp Sağlığına Dikkat: Miyokardit Riski Artıyor - Son Dakika

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