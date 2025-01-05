Kışın Şifalı Bitkisi: Ihlamur - Son Dakika
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Sağlık

Kışın Şifalı Bitkisi: Ihlamur

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Ihlamur, grip ve soğuk algınlığına karşı etkili doğal bir şifa kaynağı olarak tercih ediliyor.

05.01.2025 09:50
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Kış aylarının doğal şifa kaynağı: Ihlamur

KONYA - Kış aylarının vazgeçilmez doğal şifa kaynağı olan ıhlamur, birçok hastalığa karşı etkili destek sağlıyor.

Soğuk kış günleriyle birlikte bitki çaylarına olan ilgi artarken, özellikle bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve soğuk algınlığına iyi geldiği bilinen ıhlamur, vatandaşların en çok tercih ettiği doğal ürünlerin başında geliyor. İçeriğinde bulunan antioksidan ve rahatlatıcı bileşenler sayesinde ıhlamur, hem hastalıklara karşı koruma sağlıyor hem de stresi azaltıyor. Kış mevsiminin etkilerini hissettirdiği bugünlerde, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı vatandaşlar doğal şifa kaynağı ıhlamura yöneliyor.

" Çocuk, yetişkin, yaşlı herkesin kullanımına uygun bir bitki"

Kış ve soğuk denilince akla gelen ilk bitkinin ıhlamur olduğunu belirten Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Ayşen Çebiç, "Bizim kış ayında en çok sattığımız bitkilerden bir tanesi. Kış denilince akla ıhlamur gelmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi, ıhlamurun içerisinde bulunan ekstraktlardan dolayı yoğun kokusu ve faydasıdır. Ihlamur, kış aylarında soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara çok iyi gelmektedir. Çocuk, yetişkin, yaşlı herkesin kullanımına uygun bir bitki olduğu için en fazla tercih edilmesinin sebeplerinden biri de budur. Ihlamur iki çeşide ayrılır; yaprak ıhlamur ve çiçek ıhlamur. Çiçek ıhlamurun içeriğinde daha fazla ekstraktlı yağlar olduğu için daha fazla tercih edilmesini öneriyoruz. Ihlamur içerken de günde 3 bardağı geçmemesi özellikle önemlidir. 3 bardağı geçen ıhlamur, kişide su kaybına yol açarak ishale sebep olabilir. Hamile ve yeni doğum yapmış kadınların doktor kontrolünde kullanmasını öneriyoruz. Bunun dışında, 7 yaşından 70 yaşına kadar herkesin güvenle içebileceği bir bitkidir" dedi.

"Sıcak tüketilen ıhlamur, vücuttan toksin ve ağır kimyasalları attığı için sıcak tüketilmesini özellikle öneriyoruz"

Ihlamur demleme yönteminden de bahseden Çebiç, "Ihlamur 5 dakika demlenip süzüldükten sonra ılık ya da sıcak şekilde tüketilebilir. Sıcak tüketilen ıhlamur, vücuttan toksin ve ağır kimyasalları attığı için sıcak tüketilmesini özellikle öneriyoruz. Bununla birlikte, ılık tüketen kişiler bal ile içebilir. Ihlamuru sade içemeyenler şeker ile tüketmek istiyorlarsa, şeker bitkinin özünü kaçıracağından dolayı faydasını minimal seviyeye indirir. Bu nedenle balla kullanılmasını öneriyoruz. Bütün bitki çaylarında balın tercih edilmesini özellikle vurguluyoruz. Bal, bitkinin özünü kaçırmadığı gibi ılık tüketilen ıhlamur ile birlikte mide hassasiyetine, reflüye ve şeker hastalarının insülin direncine de iyi gelmektedir. Bal tercih ederken de doğal bal kullanılmasını öneriyoruz" şeklinde konuştu.

"Defalarca kaynatılan ıhlamurun vücuda hiçbir faydası olmaz"

Ihlamuru kaynatırken yalnızca tek seferlik bir kaynatma önerdiklerini ifade eden Ayşen Çebiç, "Defalarca kaynatılan ıhlamurun vücuda hiçbir faydası olmaz. Demleme yöntemi olarak iki farklı yöntem öneriyorum. Bunlardan birincisi, kaynamış suyun içerisine bir tutam ıhlamur atılarak 10 dakika demlenip içilmesidir. İkincisi ise, ıhlamurun 5 dakika kaynatılarak sıcak bir şekilde içilmesidir. Böylece vücuttaki toksinler ve ağır kimyasallar atılabilir. Ancak defalarca ıhlamuru kaynatarak içenlere bunun kesinlikle zararlı olduğunu söylüyoruz. Çünkü defalarca kaynatılan ıhlamur faydadan çok zarar sağlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Soğuk Algınlığı, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kışın Şifalı Bitkisi: Ihlamur - Son Dakika

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