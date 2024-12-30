Lavabo Açıcılarında Patlama Riski Uyarısı - Son Dakika
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Sağlık

Lavabo Açıcılarında Patlama Riski Uyarısı

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Uzmanlar, lavabo açıcı kullanırken etiket ve içerik uyarılarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

30.12.2024 10:11
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Lavabo açıcılarda patlama riski: Uzmanından 'etiket' uyarısı

İSTANBUL - Lavabo açıcı kullanırken meydana gelen kimyasal reaksiyonlar, çok ciddi yanıklara hatta uzuv kayıplarına kadar neden olabiliyor. Dr. Hande Erensoy, bu tür patlamalara karşı uyarıda bulunarak lavabo açıcı satın alırken ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Sıvı veya toz halindeki lavabo açıcıların kullanımı sırasında meydana gelen reaksiyonlar sonucu yaranmalar meydana gelebiliyor. Son zamanlarda bu tür olayların çok sık yaşanması nedeniyle İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nden Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Analitik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Hande Erensoy, vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulundu. Bu tür kimyasal ürünlerde reaksiyon riskinin her zaman bulunduğuna dikkat çeken Erensoy, "Lavabo açıcılar sodyum hidroksit, potasyum hidroksit gibi alkali peletler ya da çamaşır suları olabilir. Asit türevleri maddeler de olabilir. Bunlar konsantrasyon oranlarına bağlı olarak yüksek şiddetli reaksiyonlar verebiliyorlar. Bu şiddetli reaksiyonlar da sıçramalara, patlamalara, yanma, yanık ve tahrişe neden oluyor" şeklinde konuştu.

"İçeriği yazan, sıvı açıcılar kullanılmalı"

Bu kimyasallarda konsantrasyon oranı arttıkça patlama riskinin de arttığına dikkat çeken Dr. Hande Erensoy, "Seyreltik, yani konsantrasyon oranı düşük kimyasallar tercih edersek bunların patlama riski, yani şiddetli reaksiyon verme ihtimali azalıyor" dedi. Ürünün etiketinde 'Tehlike' yazısının bulunması gerektiğine dikkat çeken Erensoy, "Mutlaka güvenilir marka tercih edilmeli, içeriği üzerinde yazmalı, yüksek konsantrasyonlu ürünler sadece çok yoğun tıkanıklıklarda kullanılmalı. konsantrasyon oranı daha düşük olan, sıvı formdaki açıcılar tercih edilmeli" uyarısında bulundu.

"İnşaatlarda kullanılanlardan uzak durulmalı"

Evde kullanıma uygun olan lavabo açıcıların tercih edilmesi gerektiğini belirten Dr. Erensoy, "İnşaatta kullanılanlar tercih edilmemeli. İnşaat için olanlar sülfürik asit, nitrik asit oranları yüksek olduğu için halkın kullanımına uygun değildir. Bu ürünlerin satışları kısıtlanmalı, kontrol altına alınmalı" dedi. Bu kimyasalların özellikle çocuklardan uzak tutulması gerektiğini hatırlatan Erensoy, "Son dönemdeki çalışmalarda görüyoruz ki, çocukların bu kimyasallara erişimi sonucunda yutulduğunda çok büyük riskler taşıyor. Çocuklardan uzak, güvenli alanlarda saklamamız gerekiyor. Kullanırken mutlaka çocukları uzakta tutmalıyız. Zehirli gazların çıkışında çocukların ve aile bireylerinin bunları solumaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir kimyasal karıştırılmamalı"

Erensoy, lavabo açıcı satın alırken ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı:

"Lavabo açıcılar karıştırılmamalı, kullanım talimatlarına uyulmalı, güvenli markalar tercih edilmeli. Kutunun içerisinde kullanım talimatı olmayanlar, içeriği yazmayanlar tercih edilmemeli. Eldiven, gözlük, maske takılmalı, ortam havalandırılmalı, havalandırmasız yerlerde bu ürünler kullanılmamalı. Halk arasında kezzap olarak bilinen nitrik asit, tuz ruhu olarak bilinen hidroklorik asit kesinlikle karıştırılmamalı. Bunlar karıştırılıp solunduğunda zehirli kimyasallar ortaya çıkıyor. Hiçbir kimyasal birbirleriyle karıştırılmamalı." Lavabo açıcılara alternatif olarak hafif tıkanıklarda sirke, karbonat ve sıcak su kullanılabileceğini belirten Dr. Erensoy, mekanik çözümlerin de denenebileceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Lavabo Açıcılarında Patlama Riski Uyarısı - Son Dakika

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