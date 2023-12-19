Mardin\'e ilk göğüs hastalıkları profesörü atandı

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Mardin'in ilk göğüs hastalıkları profesörü göreve başladı

MARDİN - Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne göğüs hastalıkları bölümüne atanan Profesör Doktor Cenk Babayiğit hasta kabulüne başladı.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 göğüs hastalıkları profesörü ile birlikte 2 göğüs hastalıkları doçent doktor ve 5 göğüs hastalıkları uzmanı hizmet vermeye başladı. Klinik olması için başvuruda bulunan göğüs hastalıkları 2024 yılında asistan almaya başlayacak ve endobronşial ultrason yapılması planlanıyor.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine yeni başladığını ve 28 yıllık meslek deneyiminden sonra Mardin'de hizmet vereceğini belirten Prof. Dr. Cenk Babayiğit "Yaklaşık 28 yıldır göğüs hastalıkları uzmanı olarak çalışıyorum. Mardin Üniversitesi Tıp Fakültesinde Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Mardin Eğitim Araştırma Hastanesinde göğüs hastalıklarında profesör olarak görev yapmaktayım. Salı ve Perşembe günleri poliklinikte hastalara hizmet vermekteyim. Aynı zamanda çarşamba günleri de gereken olgularda göğüs hastalıklarını ilgilendiren endoskopi bronkoskopi dediğimiz işlemleri yapmaktayım. Mardin'de en çok kronik solunum hastalıkları olan astım, KOAH aynı zamanda kış aylarında sık gördüğümüz solunum sistemi enfeksiyonları ve bununla beraber bazı nadir görülen akciğer sertleşmesi gibi hastalıklarla ilgilenmekteyim" şeklinde konuştu.

Hizmete bugün itibariyle başladığını belirten Prof. Dr. Cenk Babayiğit, "Bugünden itibaren hastalarım gelmeye başladı. Ayaktan sağlık hizmetlerini sunuyoruz. İçinde bulunduğumuz kış ayları dolayısıyla solunum sistemi enfeksiyonlarını giderek artan oranda görmeye başladık. Soğuk kış aylarında kronik hastalıkları olanların mümkün olduğu kadar kirli havalarda evden çıkmamaları, güneşli ve temiz günlerde dışarı çıkmaları konusunda tavsiyede bulunuyorum" dedi.