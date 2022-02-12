Mardin'in ilk hayvan hastanesi açıldı - Son Dakika

- Mardin'in ilk hayvan hastanesi açıldı

MARDİN - Mardin Artuklu ilçesinde tam teşekküllü hayvan hastanesi açıldı.

Mardin'de hayvanların ameliyat ve benzeri büyük operasyonları gerçekleştirilmemesi büyük bir sorun halindeydi. Hayvan sahipleri ve ciddi rahatsızlıklara sahip olan sokak hayvanları çevre illere ameliyat edilmek üzere gönderiliyordu. Bu sorun giderilerek kentte ilk özel hayvan hastanesi açıldı.

Bölgede hayvan hastanesinin büyük bir eksiklik olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Şakin Oğuz, "Buraya açmaya karar verdik. Arkadaşlarla burada her biri kendi alanında uzman 3 tane hekim ve bir tekniker arkadaşımızla açmaya karar verdik. Buranın asıl önemli kısımları burada ful ekipman bulunuyor. Gazlı anesteziden tutun röntgen cihazına kadar son model cihazlarla burayı açtık. Buranın en önemli özelliklerinden bir başkası ise pansiyonunun olması ve yoğun bakımının olması 7/24 kamera sistemi ile biz yoğun bakımımızı pansiyonumuzu hayvanlarımızın denetimini yapabilmekteyiz. Bölgenin böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu düşündük" dedi.

"Sokak hayvanlarına yüzde 50 indirim"

Özellikle sokak hayvanları, başıboş hayvanları çok olduğunu gördük onları sokakta bulan hayvan severlerin onları getirip iğne yaptırdıktan sonra yine sokağa bırakmak zorunda olduklarını tedavilerine devam edilmediğini bildiren Oğuz, "Bunun için özellikle pansiyonumuzu ve yoğun bakımımızı açma kararı aldık. Nasıl bir avantaj sağlıyor. Bu bize bu hayvanları getirdiğinizde bir hafta, 10 gün veya 20 güne kadar biz bu pansiyonda tutabiliyoruz. Sokak hayvanlarına ayrıca biz maliyeti üzerinden yüzde 50 indirim uygulayarak bir nebze olsun kendimizde karşılamış oluyoruz ve hayvanların giderlerini" diye konuştu.

Hayvanların büyük operasyonlar için çevre illere gitmek zorunda kaldıklarını bildiren Veteriner Hekim Şeyda Sevinç, "Daha önce hayvanlarımız çevre illere ameliyat için gidiyorlardı. Biz artık bunun gerçekleşmesini istemedik ve Mardin'in ilk hayvan hastanesi olan veteriner kliniğimizi açtık" ifadelerini kullandı.