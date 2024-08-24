Maymun çiçeği virüsü hangi gruplarda daha ölümcül seyrediyor?

Sağlık

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Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Maymun çiçeği virüsünde risk grupları ile ilgili bilgiler verdi.

"GÖRME KAYBI, KALP KASI VE BEYİN ZARI İLTİHABI GİBİ BELİRTİLER OLABİLİR"

Maymun çiçeği virüsünün belirtilerini anlatan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, "Çiçek gibi döküntünün olması çok tipik bir belirtidir. Çiçek hastalığı gibi içi sıvı dolu kabarcıkların olduğu giderek içlerinin iltihaplandığı, kabuklandığı döküntülerin olması, ateşin olması, boyunda şişliğin olması en belirgin şeklidir. Bazı vakalarda uyuz hastalığına benzeyen, su çiçeğine benzeyen daha seyrek döküntüler ve çok tipik olmayan döküntüler olabilir. 2-4 hafta sürüyor belirtiler. Bazen görme kaybı, kalp kası iltihabı, beyin zarı iltihabı gibi belirti ve bulgulara da yol açabiliyor. İnsandan insana yayıldıkça ve yayılım hızlandıkça daha farklı bulgular göreceğiz." dedi.

"ÇOCUKLARDA, BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ BASKILANMIŞ OLANLARDA VE GEBELERDE RİSK FAZLA"

Maymun çiçeği virüsünde risk grubu kimler? Sorusuna cevap veren Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, "Maymun çiçeği virüsü çocuklarda, bağışıklık sistemi baskılanmış olanlarda ve gebelerde daha ölümcül seyrediyor. Yüzde 10'a kadar bir ölüm olasılığı var ki covid için tarif ettiğimizden çok daha fazla bir ölüm bu." ifadelerini kullandı.