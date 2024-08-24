Maymun çiçeği virüsü hangi gruplarda daha ölümcül seyrediyor? - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Maymun çiçeği virüsü hangi gruplarda daha ölümcül seyrediyor?

Geniş Video İzle

Haberler.com stüdyosuna konuk olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, dünyada hızla yayılan maymun çiçeği virüsüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Virüsün belirtilerinin çiçek hastalığına benzer döküntüler, ateş ve boyunda şişlik olduğunu belirten Şenol, virüste hangi grupların riskli olduğunu söyledi.

24.08.2024 14:16  Güncelleme: 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Maymun çiçeği virüsünde risk grupları ile ilgili bilgiler verdi.

"GÖRME KAYBI, KALP KASI VE BEYİN ZARI İLTİHABI GİBİ BELİRTİLER OLABİLİR"

Maymun çiçeği virüsünün belirtilerini anlatan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, "Çiçek gibi döküntünün olması çok tipik bir belirtidir. Çiçek hastalığı gibi içi sıvı dolu kabarcıkların olduğu giderek içlerinin iltihaplandığı, kabuklandığı döküntülerin olması, ateşin olması, boyunda şişliğin olması en belirgin şeklidir. Bazı vakalarda uyuz hastalığına benzeyen, su çiçeğine benzeyen daha seyrek döküntüler ve çok tipik olmayan döküntüler olabilir. 2-4 hafta sürüyor belirtiler. Bazen görme kaybı, kalp kası iltihabı, beyin zarı iltihabı gibi belirti ve bulgulara da yol açabiliyor. İnsandan insana yayıldıkça ve yayılım hızlandıkça daha farklı bulgular göreceğiz." dedi.

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol: Maymun çiçeği virüsü çocuklarda, bağışıklık sistemi baskılanmış olanlarda ve gebelerde ölümcül seyrediyor

"ÇOCUKLARDA, BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ BASKILANMIŞ OLANLARDA VE GEBELERDE RİSK FAZLA"

Maymun çiçeği virüsünde risk grubu kimler? Sorusuna cevap veren Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, "Maymun çiçeği virüsü çocuklarda, bağışıklık sistemi baskılanmış olanlarda ve gebelerde daha ölümcül seyrediyor. Yüzde 10'a kadar bir ölüm olasılığı var ki covid için tarif ettiğimizden çok daha fazla bir ölüm bu." ifadelerini kullandı.

Maymun çiçeği virüsü hangi gruplarda daha ölümcül seyrediyor?

Esin Davutoğlu Şenol, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Maymun çiçeği virüsü hangi gruplarda daha ölümcül seyrediyor? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ercan Durmaz: başladı yine sağlık tellaları 26 2 Yanıtla
  • Özer Canaydın: Bi öldüremediniz gitti! Allahım ne zaman istiyorsa o zaman öleceğiz o ne derse o olur! 14 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: korkutmayin milleti 11 1 Yanıtla
  • Emre Sevinc: Bir salın insanaları bir rahat bırakın huzuru olsun insanların 8 2 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir: domuz gribi, kuş gribi, deli dana hastaligi, maymun çiçeği, yarasa kanadı, kurum kongo kenesi..bakılim seneye hangi hastalık piyasaya sürülecek.. 3 1 Yanıtla
  • Taner Avcı: grup yapanlar düşünsün bize ne 1 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız: yav he he 0 0 Yanıtla

23:54 Meteoroloji’nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp
21:45 Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen’deki kanlı saldırıyı üstlendi Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen'deki kanlı saldırıyı üstlendi
20:57 Nevşehir’in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu Nevşehir'in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu
17:09 Erzincan’da katliam gibi kaza: 1’i bebek 4 ölü, 2 yaralı Erzincan'da katliam gibi kaza: 1'i bebek 4 ölü, 2 yaralı
16:43 Türkiye’nin yeni denizaltısı ’’Pirireis’’ göreve başladı Türkiye'nin yeni denizaltısı ''Pirireis'' göreve başladı
10:24 Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor
10:07 CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli’den geldi CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli'den geldi
09:52 Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu
09:49 Bakışları her şeyi özetliyor İsmail Kartal’ın son hali çok konuşulur Bakışları her şeyi özetliyor! İsmail Kartal'ın son hali çok konuşulur
09:44 Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı
09:30 Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti
09:13 Arda Güler’e gün doğdu Ancelotti oynatmaya mecbur Arda Güler'e gün doğdu! Ancelotti oynatmaya mecbur
09:12 Ekmek satışında yeni dönem A’dan Z’ye tüm bilgiler üzerinde yazacak Ekmek satışında yeni dönem! A'dan Z'ye tüm bilgiler üzerinde yazacak
08:16 İstanbul’da rekor kıran nem oranı İstanbul'da rekor kıran nem oranı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 01:12:59. #1.13#
SON DAKİKA: Maymun çiçeği virüsü hangi gruplarda daha ölümcül seyrediyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement