Mesanesini 10 yıldır sondayla boşaltabilen hasta ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Mesanesini 10 yıldır sondayla boşaltabilen hasta ameliyatla sağlığına kavuştu

27.05.2022 10:28
Mesanesini 10 yıldır sondayla boşaltabilen hasta ameliyatla sağlığına kavuştu

Trabzon'da 10 yıldır idiyopatik kronik üriner retansiyon (idrar yapamama) sorunu yaşayan hasta, ameliyatla sağlığına kavuşturuldu.

Trabzon'da 10 yıldır idiyopatik kronik üriner retansiyon (idrar yapamama) sorunu yaşayan hasta, ameliyatla sağlığına kavuşturuldu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki kadın, 10 yıldır devam eden şikayeti nedeniyle hastaneye müracaat etti.

Tetkikleri tamamlanan hastaya, idiyopatik kronik üriner retansiyon tanısı kondu.

Mesanesini yıllardır sonda yöntemiyle boşaltmak durumunda kalan hastanın ameliyatı, KTÜ Farabi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersagun Karagüzel ve Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Önem tarafından yapıldı.

Trabzon'da ilk defa sakral sinir stimülasyonu yöntemi uygulanan hasta, bir gün sonra taburcu edildi.

Hastaya, 2 hafta sonra da kalıcı pil takılması planlandı.

Mesanesini 10 yıldır sondayla boşaltabilen hasta ameliyatla sağlığına kavuştu
Mesanesini 10 yıldır sondayla boşaltabilen hasta ameliyatla sağlığına kavuştu

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Kaynak: AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Trabzon, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Mesanesini 10 yıldır sondayla boşaltabilen hasta ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika


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