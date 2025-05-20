MHRS Randevu Şikayetleri %53 Arttı - Son Dakika
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Sağlık

MHRS Randevu Şikayetleri %53 Arttı

Şikayetvar, MHRS randevu sorunlarının arttığını ve en büyük şikayetin randevu bulamamak olduğunu açıkladı.

20.05.2025 11:54
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ÇÖZÜM platformu Şikayetvar, hastanelerde yaşanan randevu sorunlarıyla ilgili verileri açıkladı. Verilere göre MHRS şikayetleri nisanda bir önceki aya oranla yüzde 53 arttı. Mart ayında 70 şikayet alınırken, bu rakam nisanda 107 oldu. Açıklamada randevu bulamamanın en büyük şikayet konusu olduğu kaydedildi.

Platform, kendilerine konuyla ilgili ulaşan bazı şikayetler şöyle açıkladı:

"182'yi aradığımda ulaşamıyorum. MHRS üzerinden asla randevu bulamıyorum. 2025 yılına gelmiş olmamıza rağmen hala randevu sıkıntısı yaşıyoruz. Sistem düzgün çalışmıyor ve insan sağlığı yeterince önemsenmiyor gibi hissediyorum. Bu kadar basit olmamalı. İnsanların yaşadığı mağduriyetler dikkate alınmıyor. Saatlerce, günlerce arayarak randevu almaya çalışıyoruz ve mağdur oluyoruz. Sesimizi duymadıklarını, görmediklerini veya görmezden geldiklerini düşünüyorum."

"MHRS ve 182 randevu sisteminden aylardır sadece talep oluşturabiliyorum fakat bir türlü bulunduğum il ve ilçeden göz hastalıkları polikliniğinden randevu alamıyorum. İlla özel hastaneye mi gitmemiz gerekiyor? Parası olmayanlar ne yapsın, bunu merak ediyorum."

"MHRS'den randevu alamıyorum. Aylardır bu şekilde. Adam akıllı talep de oluşturamıyorum ve uzun zamandır cilt problemleri yaşıyorum. Özel hastaneye gitsem en az 2 bin TL gibi bir miktar ödemiş olacağım ve öğrenci halimle karşılamamın imkanı yok."

"MHRS randevu sisteminden kaç gündür kalp damar cerrahisi ya da kardiyoloji bölümlerinden Kocaeli ya da Yalova'dan randevu bulamıyorum. Bu nasıl bir sistemdir ki insanları mecburen özel hastanelere yönlendiriyor. Bıktım artık. Onca hastane var ama randevu yok. Özel hastaneye gidip 15 bin TL harcamak insanı maddi açıdan çok zorluyor. Lütfen çözüm."

"Balıkesir ve Bandırma diş hastanelerinin endodonti kliniğinden 1 yılı aşkın süredir randevu alamıyorum. Her 6 ayda bir diş hekimine çıkıp endodonti için talep açtırmam gerekiyor, ancak ne yazık ki randevu alamıyorum. Bu durumun nedenini anlamış değilim. Hasta olmak bile artık lüks olmuş."

" Batman'da yaşıyorum. Daha önce tedavisini görmüş olduğum bir cilt hastalığım var. Ancak daha önce tedavimi gerçekleştiren doktorumun Eskişehir Şehir Hastanesi'ne tayin olduğunu öğrendim. Bunun için Eskişehir Hastanesi'nde kendisine muayene olmak istiyorum. Tam 2 aydır Eskişehir Şehir Hastanesi'nden cildiye için randevu almaya çalışıyorum ne yazık ki istediğim doktora randevu yok. Talep oluşturmaya çalışıyorum ancak talep dahi oluşturamıyorum."

"MHRS sisteminden artık bıktım. Aylardır zor bela aldığım randevularımı iptal edip duruyorlar, 2 ay oldu. Aynı sorunu sürekli yaşıyorum. 15 gün geçiyor, randevuya 3 gün kala randevuyu iptal ediyorlar. Neden yani, neden hep aynı şey? Ben randevu alıp bir kere de muayene olamayacak mıyım?"

"Yaklaşık bir ayı aşkın süredir MHRS üzerinden cildiye polikliniğinden randevu almak için bekliyordum. Nihayetinde aktif olarak gördüğüm poliklinikten iki hafta sonrasına randevu aldım. Fakat birkaç gün sonra, kontrol amaçlı girdiğimde MHRS'de randevumun görünmediğini fark ettim ve bir buçuk ay olacak, hala gidemiyorum."

Kaynak: DHA

Hastane, 3-sayfa, Sağlık, MHRS, Son Dakika

Son Dakika Sağlık MHRS Randevu Şikayetleri %53 Arttı - Son Dakika

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