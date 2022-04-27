Motosiklet ambulanslar görev başında - Son Dakika
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Motosiklet ambulanslar görev başında

27.04.2022 11:11

Motosiklet ambulanslar görev başında Bu ambulanslarla vakalara dakikalar içerisinde ulaşılıyor Kırıkkale'de trafiğin yoğun olduğu veya trafiğe kapalı bölgelerde ilk müdahalelerde kullanılan özel donanımlı motosiklet ambulanslar, vakalara dakikalar içerisinde ulaşılmasını sağlıyor.

Motosiklet ambulanslar görev başında

Bu ambulanslarla vakalara dakikalar içerisinde ulaşılıyor

KIRIKKALE - Kırıkkale'de trafiğin yoğun olduğu veya trafiğe kapalı bölgelerde ilk müdahalelerde kullanılan özel donanımlı motosiklet ambulanslar, vakalara dakikalar içerisinde ulaşılmasını sağlıyor.

Kırıkkale'de vakalara en kısa sürede müdahale edilebilmesi için motosiklet ambulanslar görevlendiriliyor. Motosiklet ambulanslar, trafiğin yoğun olduğu bulvar, cadde ve çevre yolları, trafiğe kapalı yollar, kara ambulansın giremeyeceği dar sokaklar, park, bahçe ve mesire alanları, koşu yolları, spor alanları, gibi ambulansın giremeyeceği yerlerde çalışıyor. İlk müdahaleyi yapan ekiplerin motosikletlerinde, hastaları yaşama bağlayacak olan, kara ambulansındaki gibi pek çok ekipman bulunuyor. Ekipler, motosiklet ambulanslarla vakalara dakikalar içerisinde ulaşabiliyor.

Kırıkkale İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Arif Çavdar, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan aylarında vatandaşların ve trafiğin trafiğin yoğun olduğu yerlerde, ambulansların ulaşamayacağı dar alanlarda motosikletli ekipleri kullandıklarını söyledi.

"Trafiğin yoğun oluğu yerlerde motosikletli ekiplerimizi kullanıyoruz"

Motosiklet ambulansların yaz dönemlerinde özellikle hava koşulları elverişli hale geldikten sonra hizmet vermeye başladığını ifade eden Dr. Çavdar, "İlimizde iki tane motosikletli ekibimiz var. 4'ün üzerinde de personelimiz var. Vardiya usulü çalışıyoruz. Genelde akşam saatlerinde şu anda da içinde bulunduğumuz Ramazan aylarında vatandaşlarımızın yoğun olduğu saatlerde trafiğin yoğun oluğu yerlerde, ambulansların ulaşamayacağı dar alanlarda motosikletli ekiplerimizi kullanıyoruz" dedi.

"Vatandaşlarımızın emanetine en iyi şekilde sahip çıkmaya çalışıyoruz"

Motosikletli ekiplerin vakalara daha kısa sürede ulaşılması için büyük önem arz ettiğini belirten Dr. Çavdar, "Toplumsal olaylarda, trafik kazalarında, ambulansın ulaşımda sıkıntı yaşadığı durumlarda motosikletli ekiplerimiz önden gidiyor, olay yeri yönetimini sağlıyorlar. Vatandaşlarımız en kıymetli canlarını bize emanet ediyorlar. Biz de vatandaşlarımızın emanetine en iyi şekilde sahip çıkmaya çalışıyoruz. Sahadayız, sahada kalacağız" diye konuştu.

Motosiklet ambulanslar görev başında
Motosiklet ambulanslar görev başında
Motosiklet ambulanslar görev başında
Motosiklet ambulanslar görev başında

YORUMLAR
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Motosiklet, Kırıkkale, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Motosiklet ambulanslar görev başında - Son Dakika


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