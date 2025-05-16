Muş'ta Obeziteyle Mücadele Kampanyası - Son Dakika
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Sağlık

Muş'ta Obeziteyle Mücadele Kampanyası

Muş’ta 200 bin kişiye ulaşmayı hedefleyen obeziteyle mücadele kampanyası başladı.

16.05.2025 18:58
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Muş'ta "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası

MUŞ - Muş'ta başlatılan "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasıyla binlerce vatandaşın boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçülerek obeziteye karşı bilinçlendirme çalışmaları yürütülüyor. Hedef, 15 Temmuz'a kadar 200 bin kişiye ulaşmak.

Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında Muş'ta vatandaşlara yönelik boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçümleri yapılmaya başlandı. İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Besim Hacıoğlu koordinesinde oluşturulan 25 ekip, kent merkezi başta olmak üzere iş yerleri, banka şubeleri, cami önleri, otobüs durakları ve kalabalık caddelerde vatandaşlara ulaşıyor. Ekipler, yapılan ölçümler sonucunda ideal kilosunun üzerinde çıkan kişileri Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendirerek diyetisyen desteği sağlıyor. Yapılan tüm ölçümler ve değerlendirmeler tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Vücut kitle indeksi yüksek çıkan vatandaşlar, Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendirilerek burada da hiçbir ücret ödemeden diyetisyen desteği alabiliyor. Sağlık ekipleri, kampanya süresince her vatandaşa ulaşmayı hedefleyerek obeziteyle mücadelede erken adım atılmasının önemine dikkat çekiyor.

Hedef 200 bin kişiye ulaşmak

Kampanyayla ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Hacıoğlu, üç aydır sahada aktif bir çalışma yürüttüklerini belirtti. "Şu ana kadar özellikle okullarda 70 binin üzerinde öğrenciye ulaştık. 15 Temmuz'a kadar hedefimiz 200 bin kişiye ulaşmak" diyen Hacıoğlu, "Vatandaşlarımızın kilosunu, boyunu ve vücut kitle indeksini ölçüyoruz. Sonuçlara göre obezite riski taşıyan bireyleri diyetisyenlerimize yönlendiriyoruz. Bu çalışmayla obezite kaynaklı hastalıkları henüz oluşmadan önlemeyi amaçlıyoruz. Çünkü fazla kilo; kalp-damar hastalıklarından diyabete, solunum sorunlarından eklem rahatsızlıklarına kadar birçok sağlık problemine yol açabiliyor" dedi.

"Amaç, sağlıklı yaşam farkındalığını artırmak"

Kampanyaya halkın ilgisinin yüksek olduğunu dile getiren Hacıoğlu, bu uygulamayla bireylerin kendi sağlık durumlarını fark etmelerinin sağlandığını ifade etti. Özellikle gençler ve çalışan kesimin kampanyaya ilgi gösterdiğini belirten Hacıoğlu, "Sadece kilo ölçmekle kalmıyoruz, insanlara ideal kilonun ne olduğunu ve neden önemli olduğunu anlatıyoruz. Amacımız, sağlıklı yaşam konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak" diye konuştu.

Kaynak: İHA

15 Temmuz, Sağlık, Yaşam, Muş, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Muş'ta Obeziteyle Mücadele Kampanyası - Son Dakika

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