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Sağlık

Obezite ve Kanser İlişkisi

Obezite ve Kanser İlişkisi

Obezite, kanser riskini artırıyor; sağlıklı yaşam alışkanlıkları korunmada önemli rol oynuyor.

19.04.2025 09:39
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Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Atakan Topçu, obezitenin yalnızca kilo artışıyla sınırlı kalmadığını, vücutta kronik iltihaplara yol açarak kanserin ortaya çıkışında ve ilerlemesinde etkili bir risk faktörü olduğunu belirtti. Doç. Dr. Topçu, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kanserden korunmada ve tedavi başarısında hayati rol oynadığını da aktardı.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Atakan Topçu, "Obezite yalnızca estetik ya da kilo problemi değil, vücut sistemlerini derinden etkileyen kronik bir hastalıktır. Obezite, insülin direnci ve kronik inflamasyon gibi mekanizmalarla hücre DNA'sına zarar verir. Bu durum da kanser gelişimini tetikler. Özellikle meme, kolon, rahim, böbrek ve pankreas kanserleri obez bireylerde daha sık görülür. Bu konuda toplumun bilinçlenmesi gerekir" dedi.

'OBEZİTE, KANSER GELİŞİMİNDE RİSK FAKTÖRÜ'

Obezitenin sanıldığından çok daha ciddi bir hastalık olduğunu belirten Doç. Dr. Atakan Topçu, "Obezite, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre anormal veya fazla yağ birikimi olarak tanımlanıyor. Vücut kitle indeksi 30 ve üzeri olan bireyler obez kabul ediliyor. Aynı kanser gibi obezite de son dönemlerde halk sağlığını yakından ilgilendiren ciddi bir sorun haline geldi. Obezite, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olmasına rağmen yaygınlığı hızla artıyor. Kanserle ilişkisi de ne yazık ki oldukça güçlü. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre en az 13 kanser türünde obez bireylerde risk belirgin şekilde artmış durumda. Bu türlerin başında meme, kolon, rahim, böbrek ve pankreas kanserleri geliyor" diye konuştu.

'DNA'YA ZARAR VERİP TÜMÖRÜ BÜYÜTEBİLİYOR'

Obezitenin vücutta sürekli bir iltihaplanmaya yol açarak hücreleri yıprattığını vurgulayan Doç. Dr. Topçu, "Obezite, kronik inflamasyona neden oluyor. Bu durum hücrelere sürekli iltihap yüklenmesine, dolayısıyla DNA hasarına yol açabiliyor. Aynı zamanda insülin direncini artırarak, büyüme faktörleri salgılanmasına neden oluyor ve tümör gelişimini teşvik edebiliyor. Bu nedenle obezite, sadece kanserin ortaya çıkma riskini artırmakla kalmıyor. Aynı zamanda var olan kanserin kötüleşmesine de neden olabiliyor" ifadelerini kullandı.

'TEDAVİ SÜRECİNİ DE OLUMSUZ ETKİLİYOR'

Obezitenin kanser tedavileri üzerinde de olumsuz etkileri olduğunu belirten Doç. Dr. Topçu, "Özellikle meme kanseri hastalarında, özellikle postmenopozal ve hormon duyarlı grupta, obezite tümörün nüksetme riskini artırabiliyor. Aynı zamanda mevcut tedavinin etkinliğini azaltarak, tedavi sürecine olumsuz katkı sağlayabiliyor. Bu nedenle ideal kiloda kalmak, sadece kanserden korunmak için değil, tedavi başarısını da artırmak adına oldukça önemli" dedi.

SAĞLIKLI YAŞAM ALIŞKANLIKLARIYLA RİSK AZALIR

Toplumun bu konuda bilinçlenmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Doç. Dr. Topçu, "Sağlık bir bütüncül yaklaşımdır. Obeziteyi önleyerek kanser gelişim riskini azaltabiliriz. Aynı zamanda var olan hastalığın tedavisini de daha uyumlu bir şekilde yönetebiliriz. Bu nedenle bireyler fiziksel olarak aktif olmalı, kilolarını korumalı ve düzenli, dengeli beslenmelidir. Obezite ve kanser birlikte ciddi bir halk sağlığı sorunu oluşturmaktadır. Bu nedenle önlenebilir riskleri küçümsememeliyiz" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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