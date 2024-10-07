Obeziteye Dikkat!

Sağlık

GENEL Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Gök, obeziteyle ilgili uyarılarda bulundu. Obezitenin ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirdiğini ifade eden Doç. Dr. Mehmet Gök, "Obezite insanın yaşam süresini kısaltan çok ciddi bir sorundur" dedi.

Sağlıklı ve düzenli beslenmeden uzaklaşıp kalorisi yüksek gıdaların tüketimi, obezitenin yaygınlaşmasındaki en önemli faktör olduğunu söyleyen Medipol Pendik Üniversite Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Gök, obeziteyle mücadele konusunda yapılan çalışmaları anlattı. Doç. Dr. Gök, "Obezite, bir diğer adıyla şişmanlık, Dünya Sağlık Örgütü'nün de belirtiği şekilde bir hastanın aşırı kilo alma şeklidir. Bu aşırı kilo alma şekliyle hastaların kendince mücadele etmesi bizim için daha elverişlidir. Fakat hastalar mücadele edemediklerinde bizlere sağlık sorunlarıyla birlikte başvuruyorlar. Biz de bu sorunları tıbbi operasyonlarla ya da işlemlerle çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'YAŞAM KALİTESİNİ AZALTIYOR'

Dünya Sağlık Örgütü'nün obeziteyi bir halk sağlığı sorunu olarak belirlediğini dile getiren Doç. Dr. Gök, "Obezite insanın yaşam süresini kısaltan çok ciddi bir sorundur. Bunun beraberinde de birçok hastalığı tetiklemektedir. Sadece yaşam süresini değil kalitesini de düşürüyor. Hastalar bize şikayetlerle geldikleri zaman hastalarımıza iki alternatif sunmaktayız. İlki mide botoks uygulaması ve mide balonu uygulamasıdır. Bir diğer yöntem ise cerrahi yöntemlerdir. İlkinde mide motilitesini yavaşlatarak tokluk hissini uzatıyoruz. Bu şekilde hastalarımızın kilo vermesine yardımcı oluyoruz. Midenin kapasitesini azaltan mide balonu uygulamasında ise endoskopik bir işlemle operasyonumuzu gerçekleştiriyoruz. Midenin içerisine girerek midenin hacmini küçültüyoruz. İki uygulama da gayet güvenlidir" diye konuştu.

'FAZLA KALORİ YAĞA DÖNÜŞÜYOR'

Kilo alma ya da verme konusundaki temel kıstasları anlatan Doç. Dr. Gök, "Bütün hastaların kendi yaşam biçimleri, metabolik faktörleri birbirinden farklıdır. Kimimizin metabolizması güçlü, kimimizin daha yavaş olabilir. Genel itibariye harcadığımız kalori miktarı, aldığımız besinin önüne geçtiği zaman vücudumuza yağ dokusu olarak birikmez. Ancak yediklerimiz harcadığımız kalorinin önüne geçerse bu kilo alımı anlamına gelmektedir. Bunda yaş faktörü de önemlidir. Özellikle gençlerin yağ yakım hızı ile yaşlıların yağ yakım hızı arasında ciddi fark bulunmaktadır" diye belirtti.