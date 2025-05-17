OMÜ\'nde Ortopedi ve Travmatoloji Günleri Paneli

Samsun'da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı tarafından "3. Ortopedi ve Travmatoloji Günleri" başlıklı panel düzenlendi.

Tıp Fakültesi Dekanlık Oditoryumu'ndaki panelin açılış konuşmalarını Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Danacı ile Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Dabak yaptı.

Panelin ilk oturumunda "Desmoid Tümör Tedavisinde Tartışmalar", ikinci oturumunda ise "Ortopedik Onkolojide Yenilikler" ele alındı. Bu oturumda sarkom tanısından proton ve karbon iyon tedavilerine kadar birçok konuda bilgi verildi.

Öğleden sonra gerçekleştirilen üçüncü oturumda, "Oligometastaz Tedavisinde Tartışmalar" başlığı altında, cerrahi ve radyoterapinin etkinliği tartışıldı. Oturumda, agresif ve konservatif rezeksiyon farkları da ele alındı.

Son oturumda ise "Olgularla Ortopedik Onkoloji" temasıyla multidisipliner konsey sunumu yapıldı.

Panel, Prof. Dr. Dündar Sabah başkanlığında gerçekleştirilen "Aile Meclisi Toplantısı" ile sona erdi.