Organ Bağışı Artık e-Devlet\'ten

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu, "Vatandaşlarımız, artık e-Devlet ve e-Nabız üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde organ bağışçısı olabilecek. 18 yaşını dolduran ve akıl sağlığı yerinde olan herkes organ bağışçısı olabiliyor." dedi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu, önceki günlerde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Velioğlu, canlı organ nakillerinde Türkiye'nin dünyada ön sıralarda yer aldığını belirterek, "Maalesef vefat sonrası bağışla yapılan nakillerde dünyaya göre çok gerilerdeyiz. Oysa ülkemizde 30 bine yakın kişi hayata tutunmak için organ nakli bekliyor. İnşallah yeni düzenlememiz bu kişilere umut olacak." ifadesini kullandı.

Düzenlemenin nakil bekleyen kişilere umut olacağına işaret eden Velioğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız, artık e-Devlet ve e-Nabız üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde organ bağışçısı olabilecek. 18 yaşını dolduran ve akıl sağlığı yerinde olan herkes organ bağışçısı olabiliyor. Gönüllük esasına dayanıyor. Kişi organ bağış noktasına gidip, iki tanık huzurunda form imzalayıp bağış kartı almak suretiyle organ bağışçısı oluyordu. Bu yönteme ilave olarak artık e-Devlet ve e-Nabız üzerinden organ bağışçısı olabilecek. Ayrıca, organ bağışçısı olduklarını hangi yakınlarıyla paylaşmak istediklerine de kendileri karar verecek. Yine vefatından sonra organları nakledilen bağışçıların eş ve birinci derece yakınlarına, organ nakline ihtiyaçları olması halinde, acil hastalardan sonra gelmek üzere, öncelik verilecek. Bu uygulama inanıyorum ki toplumsal dayanışmayı artıracak. "

"Yazılı ve görsel basında yapılan tanıtımlar takip edilecek"

Velioğlu, diğer bir düzenlemenin ise halkı yanıltan, tıbbi gerçeklikten uzak ve gereksiz talepler oluşturan içeriklerle ilgili olduğunu aktardı.

Bunlara asla izin verilmeyeceğinin altını çizen Velioğlu, "Sağlık hizmetleri insan hayatını doğrudan ilgilendiren bir alan. Bu nedenle tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde tüm sağlık kuruluşlarının sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekmekte. Tabii ki sundukları hizmetler hakkında bilgilendirme yapabilir." dedi.

Bu kapsamda bilgilendirmelerin tıbbi gerçeklikten uzak olamayacağını vurgulayan Velioğlu, "Artık sosyal medya, internet, yazılı ve görsel basında yapılan tanıtımlar takip edilecek. Halk sağlığını olumsuz etkileyebilecek yanıltıcı, aldatıcı reklamlar bildirimler tespit edildiğinde bakanlığımız tarafından gerekli müeyyideler uygulanacaktır." bilgisini paylaştı.

Velioğlu, bir diğer düzenleme ile Sağlık Bakanlığının sağlık hizmet sunumunda "nükleer tıp teknikerliği" unvanında yeni bir sağlık meslek tanımı getirdiği ifade etti.

Bu unvana sahip olanların, hastanelerin nükleer tıp merkezlerinde görev yapabileceklerini belirten Velioğlu, yeni bir istihdam alanın açıldığını kaydetti.