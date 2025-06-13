Osteoporoz İlaçları Ağız Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Sağlık

Osteoporoz İlaçları Ağız Sağlığını Tehdit Ediyor

Osteoporoz İlaçları Ağız Sağlığını Tehdit Ediyor
13.06.2025 09:50
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Prof. Dr. Altıntaş, osteoporoz tedavisinde diş hekimi kontrolünün önemine dikkat çekti.

ALTINBAŞ Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Yılmaz Altıntaş, osteoporoz yani kemik erimesi tedavisinde kullanılan ilaçların ağız ve çene sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Osteoporoz tedavisinde kullanılan ilaçların ağız ve çene sağlığı üzerindeki etkileri üzerine konuşan Prof. Dr. Altıntaş, "İlaçların uzun süreli kullanımı, çene kemiğinde osteonekroz gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bu nedenle diş hekimi kontrolünün ilaç tedavisi öncesinde yapılması hayati önem taşıyor" dedi.

İlaçların kemik yıkımını baskılayarak iskelet sistemini güçlendirdiğini ancak aynı zamanda kemik yenilenmesini yavaşlatarak cerrahi sonrası iyileşme sürecini olumsuz etkileyebileceğini ifade eden Prof. Dr. Altıntaş, "İyileşmeyen yaralar, ağız içinde çene kemiğinin açığa çıkması ve enfeksiyon riski gibi sonuçlar, tedavi sürecinde ciddi sorunlara yol açabilir" diye konuştu.

Prof. Dr. Altıntaş, "Uluslararası kılavuzlara göre osteoporoz tedavisine başlamadan önce ağız içi muayenenin yapılması ve gerekli diş işlemlerinin tamamlanması öneriliyor. Diş çekimi, implant uygulaması ve kist operasyonu gibi müdahalelerin ilaç tedavisinden önce planlanması, komplikasyon riskini azaltmak açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca, ilaç tedavisine başlanmış bireylerde sonradan yapılacak cerrahi işlemler de riskli olabilecek. Özellikle 50 yaş üzerindeki hastalarda ilaç kullanım öyküsünün detaylı şekilde sorgulanması gerekir" ifadelerini kullandı.

Osteoporoz tedavisi ve diş sağlığı uygulamalarının eşgüdüm içinde planlanmasının, hem çene kemiği sağlığı hem de genel tedavi başarısı açısından kritik olduğuna işaret eden Prof. Dr. Altıntaş, multidisipliner yaklaşımın önemine dikkat çekti.

Kaynak: DHA

Nuray Yılmaz, Osteoporoz, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Osteoporoz İlaçları Ağız Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika

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