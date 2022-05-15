Otizmli çocuklar, can dostlarıyla sosyal iletişimlerini geliştiriyor - Son Dakika

Otizmli çocuklar, sahipsiz ve bakıma muhtaç köpekler için kurulan yaşam alanını ziyaret ederek, hem sosyallik kazanıyor hem de korkularını yeniyor.

Maya Kimsesiz Köpekleri Kurtarma Koruma ve Yuvalandırma Vakfı, Gölbaşı'nda sokak köpeklerinin korunması ve bakımı için kurduğu yaşam alanına, hayvanlarla iletişimlerinin güçlenmesi için otizmli çocukları davet etti.

Davet üzerine öğretmenleriyle alana gelen çocuklar, yavru köpeklerle buluştu. Köpekleri besleyen ve bir süre sonra oyunlar oynan çocuklar, hayvanlarla dokunarak iletişimlerini güçlendirdi.

AA muhabirine konuşan Vakıf Başkanı Mehmet Armağan Akçay, ülkede köpeklerle ilgili büyük sorun yaşandığını, bu konudaki dengelerin henüz kurulamadığını söyledi.

Kurdukları vakfın, sokak hayvanlarına ilişkin meselelerin çözümü için önemli olduğunu söyleyen Akçay, "Bu yaptığımız, okyanusta bir damladır. Bütün köpekler kurtulabilir. 30 milyon hayvanseverimiz var. Onların harekete geçmesi lazım. Hayvanseverlerimiz sorumluluk üstlenecek." dedi.

Barınakların yaşam alanı olmadığını ve kaldırılması gerektiğini söyleyen Akçay, sokak ve barınaklardaki hayvanların sahiplenilmesi gerektiğini vurguladı.

"Duygusal bağları çok kuvvetli oldu"

Otizmli çocukların eğitmenliği yapan Yılmaz Bayav, vakfın davetiyle bu etkinliğe katıldıklarını belirtti.

Çocukların köpeklere ve ortama çok aşina olmadığını söyleyen Bayav, "Burada biraz zaman geçirdikten sonra insanlara ve köpeklere yaklaşımları ile oluşan duygusal bağları çok kuvvetli oldu. Köpeklere dokunarak onlarla zaman geçirerek, onların da kendileri gibi bu doğal ortamda var olduklarını ve canlı olduklarının farkına vardılar. Köpeklere dokunduklarında vücutlarının sıcaklığı ve samimiyeti hissettiler." diye konuştu.

Yılmaz Bayav, hayvanlarla iletişim sağlayan çocukların sosyallik kazandığını ve korkularını yendiğini ifade etti. Otizmli çocukların tensel teması çok sevmediklerini anlatan Bayav, buradaki etkinliğin ardından çocukların sokakta gördükleri köpekleri sevmek ve yaklaşmak isteyeceklerini söyledi.