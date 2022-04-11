"Parkinson erkeklerde 2 kat daha fazla görülüyor" - Son Dakika
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"Parkinson erkeklerde 2 kat daha fazla görülüyor"

11.04.2022 11:58
"Parkinson erkeklerde 2 kat daha fazla görülüyor"

Nöroloji Uzmanı Dr. Gülçin Bak, 11 Nisan Dünya Parkinson Günü'ne özel açıklamalarda bulundu.

Nöroloji Uzmanı Dr. Gülçin Bak, 11 Nisan Dünya Parkinson Günü'ne özel açıklamalarda bulundu. Parkinson hastalığı görülme sıklığının yaşa bağlı göreceli olarak ilerlediğini belirten Uzm. Dr. Bak, "Hastalık, erkeklerde kadınlara oranla yaklaşık 2 kat daha sık görülüyor" dedi.

Toplumsal farkındalık ve bilinçlenme yaratmak adına her yıl 11 Nisan, tüm dünyada 'Dünya Parkinson Günü' olarak kutlanıyor. Ulusal parkinson derneklerinden toplanan verilere göre, dünyada 7 milyondan fazla parkinson hastası olduğu tahmin ediliyor. Parkinson genelde ileri yaşlarda görülüyor. Parkinson hastalığı görülme sıklığı ve bulguları, yaşa bağlı olarak göreceli olarak ilerliyor. 60'lı yaşlarda, 50'li yaşlara oranla 10 kat daha sık görülüyor. Hastalığın 50 yaşından önce başlamasına nadiren rastlanıyor.

DOPAMİN HÜCRELERİ ÇOK ÖNEMLİ

Hastalığın ortaya çıkış yaşına endeksli olarak bulgular ne kadar genç yaşta ortaya çıkarsa, dopaminin üretiminin de yıllar içinde giderek daha çok azaldığını ve hastalığın seyrinin göreceli olarak genç hastalarda biraz daha hızlı gidebildiğini söyleyen Medicana Ataşehir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Gülçin Bak, "Parkinson hastalığının nedeni tam olarak bilinmese de spesifik genetik mutasyonlar ya da bazı çevresel faktörlerin, hastalığın gelişiminde rol oynadığı ifade ediliyor. Yaşın ilerlemesiyle beyinde dopamin salgılayan hücrelerin azalmasına bağlı olarak görülen hastalık, hareket bozukluklarına ve istem dışı hareketlere neden oluyor. Belirtiler kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor" ifadelerini kullandı.

STANDART BİR TEDAVİSİ YOK

Her hastaya uygulanan tedavi aynı olmadığını belirten Uzm. Dr. Bak, "Hastalığın belirtileri kişiden kişiye değişkenlik gösterebiliyor. Semptomların ilerleyişinde de farklılıklar görülebiliyor. Bazı hastalarda bulgular hafif şekilde başlayıp yavaş ilerleme gösterirken bazılarında ilerleme şiddetli bir şekilde olabiliyor ve hastalığın standart bir tedavisi bulunmuyor. Parkinson tedavi yöntemleri arasında ilaç ve destek terapileri, fizik tedavi ve cerrahi işlemler bulunuyor. Tedavi yöntemi hastanın yaşına, hastalığın evresine ve belirtilerine göre değişiyor" dedi.

Parkinson belirtilerini sıralayan Dr. Bak, "Hastalığın sık görülen belirtileri arasında ellerde ve ayaklarda titreme, hareketlerde yavaşlama, kaslarda sertlik, yürüme güçlüğü, yüz ifadesinin değişmesi (sabit bakma, göz kırpamama gibi), yürürken bir kolun savrulmaması, titreme, kaslarda kasılma, bir bacağın aksaması veya sürüklenmesi, tutarsız yürüyüş ve kamburluk, harekete bağlı olmayan belirtiler arasında uyku bozuklukları, depresyon, kabızlık,  koku duyusu kaybı ve kaygı bozukluğu yer alıyor" diye konuştu.

ÜNLÜ BOKSÖR MUHAMMED ALİ DE PARKİNSONDU

74 yaşında yaşamını yitiren ABD'li ünlü boksör Muhammed Ali'nin hayatının son 30 yılında Parkinson'la mücadele ettiği biliniyor. Bazı doktorlar, kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın, 56'sından galibiyetle ayrılan Ali'nin bu hastalığa kafasına aldığı darbeler nedeniyle yakalandığını, bazıları ise bunda genetik faktörlerin etkili olduğunu ifade ediyor.


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Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Parkinson erkeklerde 2 kat daha fazla görülüyor' - Son Dakika


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