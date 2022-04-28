Prof. Dr. Hasan Biri: Lazer teknolojisi, prostat tedavisini hızlandırıyor - Son Dakika

Lazer teknolojilerinde görülen gelişmeler, erkeklerin 40'lı yaşlardan itibaren en önemli sağlık sorunlarının başında gelen iyi huylu prostat büyümesinin tedavisinde yeni çözümleri de beraberinde getiriyor. ThuFLEP adı verilen lazer teknolojisi hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Hasan Biri, "Bu teknoloji ile prostat, erkeklerin korkulu rüyası olmaktan çıkıyor. Bu yöntem diğer tekniklere göre daha etkin, hızlı ve konforlu tedavi gerçekleştirilirken, daha az kanama ile ameliyat sonrası idrar tutmayı sağlayan kasların ve meni çıkışının daha iyi korunması sağlanıyor" dedi.

Lazer teknolojisindeki gelişmeler, 40'lı yaşlardan itibaren erkekler için bir probleme dönüşen iyi huylu prostat büyümesinin tedavisinde eski yöntemlere kıyasla etkin, hızlı ve konforlu tedavi seçeneklerini beraberinde getirdi. Prof. Dr. Hasan Biri, ThuFLEP adı verilen yeni bir teknoloji hakkında ayrıntıları paylaştı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Koru Hastanesi Üroloji Kliniği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Biri, "En son geliştirilen thulium fiber lazer (ThuFLEP) teknolojisi cerrah ve hasta açısından birçok avantaj sunuyor. ThuFLEP yönteminde, halen kullandığımız HoLEP, Plazma Kinetik gibi tekniklere göre daha etkin, hızlı ve konforlu tedavi gerçekleştirilirken, daha az kanama ile ameliyat sonrası idrar tutmayı sağlayan kasların ve meni çıkışının daha iyi korunması sağlanıyor" dedi.

LAZERLE CERRAHİDE HASSAS VE HIZLI KONTROL

Lazerlerin dokuyu kesmek, buharlaştırmak veya koagülasyon (pıhtılaşma) elde etmek için kullanılan değişik dalga boyu yayan cihazlar olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hasan Biri, prosedürlerin bilgisayar tabanlı görüntüleme ve yönlendirme sistemleriyle hassas, hızlı ve kontrollü gerçekleştirildiğini söyledi. KTP lazer, diode lazer, holmium (HoLEP) lazer gibi teknolojilerin ardından thulium fiber lazer (ThuFLEP) teknolojisinin başta iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde olmak üzere, hasta ve cerrah açısından önemli avantajlar sağladığına dikkat çeken ve prostatın erkeklerin korkulu rüyası olmaktan çıktığını vurgulayan Prof. Dr. Hasan Biri, "İyi huylu prostat büyümesi 50-80 yaş arası erkeklerin yaklaşık yüzde 30'unun günlük yaşam kalitesini etkileyen önemli bir sağlık sorunu. Bu hastalığın tedavisinde HoLEP ya da TURP/Açık Prostatektomi gibi yöntemler halen kullanılıyor. Ancak 2022 yılıyla ThuFLEP tekniği ön plana çıkıyor. ThuFLEP lazer teknolojisi, diğer yöntemlere göre daha hafif yan etki ve dokudaki daha az bozulma gibi önemli avantajlara sahip" diye konuştu.

DAHA İYİ KESİCİ GÜÇ, DAHA AZ DOKU DERİNLİĞİ, DAHA AZ KANAMA

Lazer enerjisiyle yapılan her iki işlemin teknik olarak birbirine benzediğini, ancak ThuFLEP yönteminin daha iyi kesici güce ve daha az doku derinliğine ulaşmasının söz konusu olduğunu belirten Koru Hastanesi Üroloji Kliniği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Biri, "Bu nedenle daha az kanama oluyor ve ameliyat sonrası idrar tutmayı sağlayan kasların ve meni çıkışının korunmasında daha iyi bir sonuç elde ediliyor. ThuFLEP tekniği iyi huylu prostat büyümesi (BPH) tedavisinin yanı sıra, mesane tümörlerinin endoskopik rezeksiyonu ve evrelemesinde, üst üriner sistem tümörlerinin rezeksiyonu ve evrelemesinde de kullanılıyor. ThuFLEP yöntemi, diğer endoskopik tekniklerde olduğu gibi dış idrar deliğinden idrar kanalına girilerek gerçekleştiriliyor. Prostat dokusu, büyüklüğüne veya biçimine göre 2-3 ya da tek parça halinde kabuğundan sıyrılıyor ve mesane içine konuyor. Daha sonra morselatör adı verilen cihazla parçalanıp vakumlanarak vücut dışına çıkarılıyor. Prostat dokusu, çıkarıldıktan sonra patolojiye gönderilerek inceleme altına alınıyor" ifadelerini kullandı.

ORTALAMA 1 İLA 3 SAAT SÜRÜYOR

ThuFLEP yönteminde doku penetrasyon derinliğinin daha az olması ve dalga boyunun sürekli enerjiyle belirli bir ısıda sabit çalışması sonucu, daha az doku ve hücre hasarı meydana geldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Hasan Biri, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"ThuFLEP yöntemi prostat büyüklüğüne göre ortalama 1 ila 3 saat sürüyor. Thulium Lazer enerjisinin dokular üzerinde derinliğe daha az ulaşmasıyla prostat etrafından geçen, ereksiyonda rol alan sinirsel yapılar daha az ısı enerjisine maruz kalıyor. Bu sayede hastanın ereksiyon yapısı korunuyor. Daha yüksek kesici güce sahip olan Thulium Lazer, prostat dokusu çıkarılırken anatomik bozulma riskini de ortadan kaldırıyor. ThuFLEP yöntemi prostat cerrahisi önerilen herkese uygulanabilen bir teknik. Öteki cerrahi tekniklerden üstünlükleri olduğu için güvenle yapılabiliyor. ThuFLEP lazer yönteminde prostat büyüklüğüyle ilgili üst limit bulunmazken, hastaların hastanede yatış süreleri 12-24 saat olup prostat büyüklüğüne göre ameliyattan sonra sondalı kalma süresi de 12-48 saat arasında değişiyor."