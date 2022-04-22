Prof. Dr. Karamehmetoğlu: Bel fıtığı tedavisinde başarı, doğru tanıyla mümkün - Son Dakika
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Prof. Dr. Karamehmetoğlu: Bel fıtığı tedavisinde başarı, doğru tanıyla mümkün

22.04.2022 09:25
Prof. Dr. Karamehmetoğlu: Bel fıtığı tedavisinde başarı, doğru tanıyla mümkün

Toplumdaki insanların çok önemli bir kısmının, günlük yaşam temposundan dolayı bel bölgesinde ağrı yaşadığını belirten Prof. Dr. Şafak Sahir Karamehmetoğlu, bel ağrısı tedavileri hakkında bilgi verdi.

Toplumdaki insanların çok önemli bir kısmının, günlük yaşam temposundan dolayı bel bölgesinde ağrı yaşadığını belirten Prof. Dr. Şafak Sahir Karamehmetoğlu, bel ağrısı tedavileri hakkında bilgi verdi. Hastalığın tedavisinde ameliyatın son çare olduğunu söyleyen Karamehmetoğlu, ağrının sebebinin doğru tespit edilmesi gerektiğini ve tanı tam olarak konduktan sonra tedavinin başarı şansının yükselebileceğini belirtti.

Emsey Hospital, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Şafak Sahir Karamehmetoğlu, hastanın durumunun doğru tespit edilmesinin ve buna uygun tedavilerin uygulanmasının öncelik olduğunu belirterek, "ilaç, istirahat, fizik tedavi ve tamamlayıcı tedavi yöntemleri, korse, kaplıca ve özellikle bel okulu uygulamaları bu hastalıkta çok sık olarak kullanılan tedavi yöntemleridir" dedi.

BEL FITIĞI TEDAVİSİNDE OZONTERAPİ

Prof. Dr. Şafak Sahir Karamehmetoğlu, bel ağrısının nedeni tespit edildikten sonra bel fıtığı tedavisi için uygulanan üç farklı yöntem olduğunu ifade etti. Son zamanlarda bel ağrısı ve bel fıtığında da sıklıkla kullanılan güvenilir ve başarı oranı yüksek bir yöntem olan Ozonterapiden bahseden Prof. Dr. Karamehmetoğlu, tedavinin ardından hastanın hastanede yatması gerekmediğini söyledi.

Bel fıtığı tedavisinde fıtığın olduğu bölgeye uygulanan, can yakmayan hastayı incitmeyen yöntemlerden birinin de 'Artcure' uygulaması yöntemi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Karamehmetoğlu, yöntem hakkında şu bilgileri verdi:

"Artcure" uygulamasında, yama şeklinde, fıtığın olduğu bölgeye bantlarla yapıştırılır ve mekanik etkisi ile fıtığı küçülterek sinir üzerindeki basıncı kaldırır. Bu uygulama yapıldıktan sonra hastanın 24 saat sırtüstü yatak istirahati yapması gerekir. Ardından kendisi bantları sökerek uygulamayı sona erdirerek, banyo yapabilir."

AĞRIYA SEBEP OLAN LİFLER DEVRE DIŞI BIRAKILIYOR

Son dönemde geliştirilen ve gene cerrahi dışı yöntemlerden olan radyofrekans ile devamlı olarak ağrıya sebep olan bölgedeki sinir iletim liflerin devre dışı bırakıldığını kaydeden Prof. Dr. Karamehmetoğlu, "Yöntemin en büyük avantajı işlem yapılacak olan bölgedeki sinirlere ya da dokuya hasar vermeden radyo frekansının uygulandığı alandaki sinirler üzerinde düzenleyici bir etki oluşturulmasıdır. Böylece uzun süreli ağrı tedavisi sağlanmış olur ve hasta ağrılarından kurtulur. Özel bir cihaz, özel bir kablo ve iğne yardımı ile sadece ağrı liflerine uygulanır. Böylece istenilen sinir kontrollü şekilde uyarılır ve sinirin ağrı sinyallerini iletme özelliği ortadan kalkmış olur. İşlemden sonraki 4-5 gün boyunca yatak istirahati önerilir" ifadelerini kullandı.


Prof. Dr. Karamehmetoğlu: Bel fıtığı tedavisinde başarı, doğru tanıyla mümkün
Prof. Dr. Karamehmetoğlu: Bel fıtığı tedavisinde başarı, doğru tanıyla mümkün
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Rehabilitasyon, İlaç, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Karamehmetoğlu: Bel fıtığı tedavisinde başarı, doğru tanıyla mümkün - Son Dakika


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