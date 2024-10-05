Diyet yapmak beyin sağlığına zarar veriyor mu? Prof. Dr. Serdar Dağ önemli bir noktaya değindi - Son Dakika
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Sağlık

Diyet yapmak beyin sağlığına zarar veriyor mu? Prof. Dr. Serdar Dağ önemli bir noktaya değindi

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Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serdar Dağ, Haberler.com stüdyosunda beyin sağlığının yediğimiz besinlerle ve yaptığımız diyetlerle arasındaki ilişkiye değindi. Son zamanlarda moda olan çılgın diyetlerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini ele alan Dağ, beyinin şeker ve oksijenle beslendiğini, bu nedenle doğal yollardan şeker almanın önemli olduğunu belirtti.

05.10.2024 08:27
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Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serdar Dağ Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Dağ, diyetlerin beyin sağlığı üzerindeki etkilerini anlattı.

"BEYİN ŞEKER VE OKSİJENLE BESLENİR"

Beyin sağlığının yediğimiz besinlerle ve yaptığımız diyetlerle arasındaki ilişkiye değinen Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serdar Dağ, " Son zamanlarda bir moda ve çılgın bir diyet çeşitleri başladı. İnsanın bir tabiatı var. Bizim yaradılış itibarıyla et ve otla beslenmemiz lazım. Diyetin modası olmaz. Diyetten mucivezi bir şey bekleyemezsiniz. Diyet vücudun enerjisini sağlayan besin maddesidir. İnsanın tüm besin maddelerine ihtiyacı var. Özellikle beyin şeker ve oksijenle beslenir. Hiç şeker almadığında kafan çalışmaz, sınavlarda bilirsiniz şeker verirler. Şekeri doğal yollardan almak lazım. Şekeri sebzeden, meyveden almak lazım. Siz ne yerseniz, ne içerseniz hücrede birikir. Bir yakıt artığı olur. Kalitesiz yakıtta ne olur, artıklar fazla olur. Besinin faydasızında hücre içinde artık maddeler gazla olur bu da hücreyi tahrip etmeye başlar. Kötü beslenirsek erken yaşlanırız daha kötü beslenirsek DNA'nın muhafaza olduğu yeri bozar ve hastalıklar açığa çıkmaya başlar." ifadelerini kullandı.

Diyet yapmak beyin sağlığına zarar veriyor mu? Prof. Dr. Serdar Dağ önemli bir noktaya değindi

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