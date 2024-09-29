Prof. Dr. Serdar Dağ, doping içerikli serumlar ve şok diyetler hakkında uyarıyor! - Son Dakika
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Sağlık

Prof. Dr. Serdar Dağ, doping içerikli serumlar ve şok diyetler hakkında uyarıyor!

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Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serdar Dağ, ani ölüm vakalarında doping içerikli serumların ve şok diyetlerin rolü hakkında konuştu. Dağ, bu uygulamaların vücut direncini düşürdüğünü ve kalp ve beyin gibi organları zorladığını belirtti. Ayrıca son yıllarda çıkan farklı diyet çeşitlerine de değinen Dağ, insanın etobur ve otobur olduğunu ve besin maddelerini dengeli bir şekilde alması gerektiğini vurguladı.

29.09.2024 13:44
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Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serdar Dağ, Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Profesör, geçtiğimiz günlerde ani bir şekilde hayatını kaybeden Metin Arolat'ın ardından gündeme gelen doping içerikli serumlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"METİN AROLAT'IN TEK ÖLÜM SEBEBİ ŞOK DİYET YA DA DOPİNG SERUM DİYEMEYİZ"

Sunucu Melis Yaşar'ın "Doping serum nedir? Ani kalp krizine yol açacak bir etkiye sahip mi?" sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Serdar Dağ, "Metin Arolat'ın tek ölüm sebebi şok diyet ya da doping serum diyemeyiz fakat bunlar vücut direncini düşüren, insanın kalbini ve beynini zorlayan uygulamalardır. Ekran yüzleri, mankenler ve sanatçılar kısa sürede kilo vermek ister ve bütün yemeklerden kendilerini yoksun bırakır, bu da şok diyet. Halbuki bütün hücreler, kalp hücresi, beyin hücresi, karaciğer hücresi, akciğer hücresi bu gelen besinlerle beslenir, enerji üretir. Besin alımı kesildiği zaman ve doktor kontrolü olmadan da bu hücreleri uyaran serum verildiği zaman çarpıntı olabilir, kalp durabilir, beyine pıhtı atabilir; bu gibi yan etkileri var." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Serdar Dağ, doping içerikli serumlar ve şok diyetler hakkında uyarıyor!

"SON ZAMANLARDA ÇILGIN BİR ŞEKİLDE DİYET ÇEŞİTLERİ BAŞLADI"

Son yıllarda ortaya çıkan farklı diyet çeşitleri hakkında da konuşan Prof. Dr., "Bizim yaradılış itibarıyla et ve otla beslenmemiz lazım, onu yeme bunu yeme, şunu yapma bunu yapma. Diyetin modası olmaz. Diyet, vücudun enerjisini sağlayan besin maddesidir. Besin maddelerini alma kurallarıdır. İnsan etobur ve otoburdur, 3 ete kabaca bir ot almak lazım, şekeri doğal yönlerden almak lazım ve her şeyi de organik yemek lazım" dedi.

Prof. Dr. Serdar Dağ, doping içerikli serumlar ve şok diyetler hakkında uyarıyor!

Serdar Dağ, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Serdar Dağ, doping içerikli serumlar ve şok diyetler hakkında uyarıyor! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Kaynar:
    YANİ DİYORKİ DIŞARDA İÇTİĞİNİZ ENERJİ İÇECEKLERİ 2*2 NE ETTİĞİNİ BİLEMEYEN APTALLAR İLE DOLU DİYOR. 1 0 Yanıtla
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