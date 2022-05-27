Prof. Dr. Ziya Mocan: "Tansiyon hastalarına kesinlikle tuz verilmemesi gerekiyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Prof. Dr. Ziya Mocan: "Tansiyon hastalarına kesinlikle tuz verilmemesi gerekiyor"

27.05.2022 21:10

Prof. Dr. Ziya Mocan: "Tansiyon hastalarına kesinlikle tuz verilmemesi gerekiyor" Prof. Dr. Ziya Mocan, "Tansiyon hastalarına tuz kesinlikle verilmemesi gerekiyor.

Prof. Dr. Ziya Mocan: "Tansiyon hastalarına kesinlikle tuz verilmemesi gerekiyor"

İSTANBUL - Prof. Dr. Ziya Mocan, "Tansiyon hastalarına tuz kesinlikle verilmemesi gerekiyor. Çünkü tuz içerdiği sodyum nedeniyle damarlarda kasılmaya yol açar ve tansiyonu yükseltir. İnmelere yol açar, böbreklerde kötü etkisi var. Alınan sodyum 2-3 gr olmalı" dedi.

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına bağlanan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan tartışılan tuz tüketimi konusunu ele aldı.

Prof. Dr. Ziya Mocan, tansiyon hastaları tuz tüketebilir mi? sorusunu yanıtladı. Prof. Dr. Mocan, "Tansiyon hastalarına tuz kesinlikle verilmemesi gerekiyor. Çünkü tuz içerdiği sodyum nedeniyle damarlarda kasılmaya yol açar ve tansiyonu yükseltir. İnmelere yol açar, böbreklerde kötü etkisi var. Alınan sodyum 2-3 gr olmalı" dedi.

Normal besinlerden yeterli tuzu aldığımızın altını çizerek, "İlave etmeye gerek yok" ifadelerini kullandı. "Deniz tuzu, kaya tuzu, himalaya tuzu hepsinde alınan soydum oranı aynıdır" sözleriyle devam etti. Prof. Dr. Mocan,"Bilime inanacaksınız, yapılan araştırmalar var. Havadan şeylere inanmamız Orta Çağ'a götürür bizi, her şekilde bilime ve bilimsel çalışmalara inanmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ziya Mocan: Tansiyon hastalarına kesinlikle tuz verilmemesi gerekiyor
Prof. Dr. Ziya Mocan: Tansiyon hastalarına kesinlikle tuz verilmemesi gerekiyor
Prof. Dr. Ziya Mocan: Tansiyon hastalarına kesinlikle tuz verilmemesi gerekiyor
Prof. Dr. Ziya Mocan: Tansiyon hastalarına kesinlikle tuz verilmemesi gerekiyor

YORUMLAR
500
'Tansiyon hastalarına kesinlikle tuz verilmemesi gerekiyor' 'Tansiyon hastalarına kesinlikle tuz verilmemesi gerekiyor' Prof. Dr. Birol Akgül: 'Nemrut'ta bakır ve demir madeninin olma ihtimali çok yüksek' Prof. Dr. Birol Akgül: 'Nemrut'ta bakır ve demir madeninin olma ihtimali çok yüksek' Prof. Dr. Karabulut sporcu öğrencilerle bir araya geldi Prof. Dr. Karabulut sporcu öğrencilerle bir araya geldi
Kaynak: İHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Ziya Mocan: 'Tansiyon hastalarına kesinlikle tuz verilmemesi gerekiyor' - Son Dakika


Son Dakika
21:09 Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! Jorge Jesus önümüzdeki hafta İstanbul'a ayak basacak
20:04 İstanbul'da banka soygunu! Mesai saatleri içinde motosikletle gelip 80 bin dolar çaldılar
19:56 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van'a geldi! Havaalanında eski bir gelenek olan ekmek, su ve tuzla karşılandı
19:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasına cevap veren Erdoğan: Sen ne zaman şöyle bir dürüst konuşacaksın ya?
18:53 Türkiye Çevre Ajansı ve Emine Erdoğan hakkındaki iddialara Bakan Kurum cevap verdi!
18:51 Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz-enflasyon dayatmasını kurtuluş reçetesi olarak önümüze koyanlar haindir
18:27 Samsun'da et döner izdihamı! Açılışa özel 1 TL'ye satılınca metrelerce kuyruk oluştu
17:52 Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor
17:37 Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail'in cesedini, topu çalılığa kaçan bir çocuk buldu!
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 21:16:46. #1.12#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Ziya Mocan: "Tansiyon hastalarına kesinlikle tuz verilmemesi gerekiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement